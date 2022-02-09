Прямой эфир

«Никого из них не заставляют». Около 200 студентов Слуцкого медицинского колледжа помогают врачам

09 февраля 2022 14:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Помощь старшим коллегам. Почти 200 студентов Слуцкого государственного медицинского колледжа работают в учреждениях здравоохранения города, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Никого из них не заставляют». Около 200 студентов Слуцкого медицинского колледжа помогают врачам-1

Волонтерская программа действует несколько лет и создана в рамках учебной практики для учащихся старших курсов. Но и сейчас она не теряет свою актуальность. Будущие медсестры, фельдшеры и лаборанты доставляют пациентам рецепты лекарств, помогают работать врачам в прививочном пункте, измеряют температуру на входе в поликлиники и консультируют в колл-центрах.  

«Никого из них не заставляют». Около 200 студентов Слуцкого медицинского колледжа помогают врачам-4

Александр Борисовец, директор Слуцкого государственного медицинского колледжа:  
Никого из них не заставляют, им делается предложение, а выбор они делают сами. Они пришли сюда учиться в основном все по зову сердца, они понимают к выпускному курсу, что они будут делать и зачем. И они понимают то, что, работая и помогая на данном этапе своей карьеры, системе здравоохранения, они делают правильное решение.  

Волонтеры из Слуцкого медколледжа выручают медиков регулярно. Помощь врачам оказывают по необходимости в разные смены.  

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Беларусь никогда не была агрессором». В БГУ разработали туристические маршруты по местам боевой славы
09 февраля 2022 14:05

«Беларусь никогда не была агрессором». В БГУ разработали туристические маршруты по местам боевой славы

«Значимое общественно-политическое событие». Мнение работников главного управления юстиции Мингорисполкома о референдуме
09 февраля 2022 14:05

«Значимое общественно-политическое событие». Мнение работников главного управления юстиции Мингорисполкома о референдуме

В Минске в больницах увеличили число коек для взрослых пациентов с коронавирусом
09 февраля 2022 13:50

В Минске в больницах увеличили число коек для взрослых пациентов с коронавирусом