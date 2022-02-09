«Никого из них не заставляют». Около 200 студентов Слуцкого медицинского колледжа помогают врачам

Волонтерская программа действует несколько лет и создана в рамках учебной практики для учащихся старших курсов. Но и сейчас она не теряет свою актуальность. Будущие медсестры, фельдшеры и лаборанты доставляют пациентам рецепты лекарств, помогают работать врачам в прививочном пункте, измеряют температуру на входе в поликлиники и консультируют в колл-центрах.

Александр Борисовец, директор Слуцкого государственного медицинского колледжа:

Никого из них не заставляют, им делается предложение, а выбор они делают сами. Они пришли сюда учиться в основном все по зову сердца, они понимают к выпускному курсу, что они будут делать и зачем. И они понимают то, что, работая и помогая на данном этапе своей карьеры, системе здравоохранения, они делают правильное решение.

Волонтеры из Слуцкого медколледжа выручают медиков регулярно. Помощь врачам оказывают по необходимости в разные смены.