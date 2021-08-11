Более 40 тысяч человек планируют привить от коронавируса в Жодино

Новости Беларуси. В минском регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Первым компонентом уже привиты более 180 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Из них почти 145 тысяч завершили полный курс вакцинации. Это 10 % всего населения области.

Активно вакцинируются и в Жодино. Получили прививку почти 9 тысяч человек. Более 7,5 тысячи прошли полный курс. Вакцинация организована не только в городской поликлинике. Прививочные пункты также расположены в центральной больнице, сельской врачебной амбулатории и двух фельдшерско-акушерских пунктах. Работают выездные бригады.

Артем Юрасов, заведующий городской поликлиникой:

Записаться на вакцинацию у нас можно по телефону пункта записи городской поликлиники, через интернет на сайте городской больницы либо отсканировав QR-код, находясь в поликлинике. Звонят достаточно часто, интересуются. Возможно, это связано с сезоном отпусков, потому что выдаются сертификаты. Многие туристические страны сейчас начали принимать людей с сертификатами.

Всего в Жодино планируют привить более 40 тысяч человек.