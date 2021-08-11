Александр Лукашенко поручил наградить Рому Когодовского и спасших его врачей

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил представить к наградам врачей, которые боролись за жизни мальчиков, получивших тяжелейшие ожоги тела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В апреле пострадавшие попали в ожоговый центр БСМП. Один из них – Вадим Пальченко – был доставлен из Мстиславля. Мальчик получил электротравму, зацепившись удочкой за провода. Еще одного подростка в тяжелом состоянии доставили из Мядельского района. Речь о Романе Когодовском, который, героически спасая своего двухлетнего брата из горящего дома, получил более 60 % ожогов тела. Мальчиков тогда поддерживали всей страной. А их лечение на личный контроль взял Президент.