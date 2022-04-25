25 апреля отмечается Всемирный день пингвинов  

25 апреля отмечается Международный день ДНК

Cегодня, 25 апреля, отмечается Международный день ДНК. Расшифровка генома человека – прорыв, который нельзя было не отметить в календаре значимых праздников. Дата выбрана неслучайно: в этот день в 1953 году в журнале Nature были опубликованы первые результаты исследования структуры молекулы ДНК авторства Фрэнсиса Крика и Джеймса Уотсона. Материал перевернул представление о сущности всего живого. Именно в дезоксирибонуклеиновой кислоте сохраняется наша генетическая информация. Тест ДНК позволяет определить родственные связи. Благодаря открытию спирали ДНК был раскрыт код наследственности, появилась возможность определять генетические риски и создавать технологии генной инженерии. 25 апреля 1901 года в Нью-Йорке начали регистрировать автомобили

Необходимость регистрировать свой автомобиль впервые появилась у владельцев машин 25 апреля 1901 года в Нью-Йорке. Их обязали зафиксировать свои данные и описание их транспортных средств в документе. После этой процедуры почти тысяча участников движения получили небольшие таблички высотой около 8 сантиметров, на которых были указаны их инициалы. Так появились первые автомобильные номера. 25 апреля 1719 года вышло первое издание романа Даниэля Дефо про Робинзона Крузо

Первое издание романа Даниэля Дефо про Робинзона Крузо вышло в этот день в Лондоне в 1719 году. Книга о нравственном возрождении человека в общении с природой, написанная как автобиография морского путешественника, желавшего разбогатеть скорым и нелегальным путем, но в результате попавшего на необитаемый остров, где провел 28 лет. Этот роман Дефо стал одним из первых английских романов в традиционном понимании этого термина и породил моду на псевдодокументальную художественную прозу. Вскоре автор выпустил продолжение – «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо», а еще год спустя «Серьезные размышления Робинзона Крузо», но в сокровищницу мировой литературы вошла лишь первая книга, и именно с ней связано новое жанровое понятие – «Робинзонада». 25 апреля день рождения выдающегося адвоката Федора Плевако

180 лет назад родился Федор Николаевич Плевако – выдающийся адвокат, которого знала вся Россия. Он выиграл более 200 дел разной сложности. На судебные заседания с его участием люди приходили не даже из-за интереса к самому процессу, а чтобы послушать гениальные речи правоведа. Плевако снискал славу народного адвоката, ведь за дела простых граждан он зачастую брался бесплатно. И если кому-то требовался хороший адвокат, то так и говорили «найду себе Плеваку». Жемчужины его ораторского искусства собраны в книге «Судебные речи». 25 апреля отмечается Всемирный день пингвинов