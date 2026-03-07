На Западе началась паника после предупреждения РФ в адрес Финляндии

Москва серьезно предупредила Хельсинки о последствиях размещения на территории Финляндии ядерного оружия, пишет РИА Новости со ссылкой на британское издание Daily Express.

В материале указано, что российской стороной направлено предупреждение в адрес Финляндии ввиду рассмотрения ее вопроса возможности размещения на своей территории атомного оружия.

5 марта глава оборонного ведомства Финляндии Антти Хяккянен сообщил о предложении правительства дать разрешение на ввоз и хранение ЯО в стране, если это необходимо для обороны Финляндии, в остальных случаях запрет продолжит действовать.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение финской стороной ЯО будет являться угрозой для России, и в свою очередь Москва предпримет соответствующие шаги.

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