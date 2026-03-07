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Меркель призвала ЕС к дипломатии в украинском вопросе

07 марта 2026 11:13
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Меркель призвала ЕС к дипломатии в украинском вопросе-0

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призывает Евросоюз быть более самостоятельным в мировой политике, проявлять независимость от Соединенных Штатов и в большей мере руководствоваться дипломатией для урегулирования украинского конфликта, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкое информационное агентство DPA.

ЕС должен в большей степени, чем когда-либо, «взять свою судьбу в собственные руки», – указала Меркель в ходе выступления на традиционном приеме Matthiae-Mahl в Гамбурге. Она выступила с призывом, чтобы объединение говорило «единым голосом» и воспринималось на мировой арене как самостоятельная политическая сила.

Как полагает Меркель, в украинском кризисе является важным выступление Брюсселя в качестве военного сторонника Киева, но в тоже время ему необходимо задействовать «свою дипломатическую силу» с целью завершения конфликта.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Ангела Меркель

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