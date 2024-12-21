«Путеводная звезда шёлкового пути» – компании Беларуси и Китая подписали ряд соглашений о сотрудничестве

По пути укрепления двустороннего сотрудничества динамично движутся Беларусь и Китай. Копилку совместных проектов пополнили еще три документа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ряд меморандумов подписали на конференции «Путеводная звезда шелкового пути», организованной по инициативе ассоциации китайских компаний в Беларуси. Организация была создана почти 10 лет назад и сегодня объединяет около 30 партнеров. Это представители разных отраслей: от цифровых технологий до логистики. Планы на 2025-й амбициозные.

Чжао Цинцю, заместитель председателя – генеральный секретарь Ассоциации китайских компаний в Беларуси:

На 2025 год, конечно, очень много планов. Мы развиваем с Беларусью сотрудничество. Это направления: строительства, промышленности, образования, культуры, экономики. Впереди китайский Новый год, поэтому, я думаю, после китайского Нового года вы увидите, какие проекты будут с нами.

Беларусь имеет выгодное географическое положение и является важным транспортным узлом между Европой и Азией. Это создает уникальные возможности для партнеров в реализации взаимовыгодных проектов в таких сферах, как торговля, инвестиции, сельское хозяйство и логистика. За последние годы белорусско-китайское сотрудничество достигло новых высот, что подтверждается увеличением объемов торговли и ростом числа совместных проектов.