«Ничего уже изменить нельзя»: девушка, которую облили кислотой и подожгли, спустя 3 года практически вернулась к нормальной жизни

Новости Австралии. «Меня учили ценить каждый момент жизни, потому что всё может круто измениться в мгновение ока». Жизнь 28-летней Даны Вулин из Австралии перевернулась с ног на голову после нападения женщины, которая приревновала ее к своему мужу на вечеринке в честь Нового года.



Фото: Слева Дана до нападения.

Ревнивая жена начала разрабатывать план мести. В скором времени она стала преследовать Дану звонками с угрозами, а однажды, будучи в состоянии наркотического опьянения, ворвалась в квартиру Даны. Она облила девушку метиловым спиртом и подожгла. Дана слышала, как та, убегая, смеялась. 64% тела Даны были покрыты ожогами третьей степени. Сильно пострадало лицо. Даже мама девушки сказала, что дочь было не узнать.

На протяжении 3 лет лечения и восстановления Дана была вынуждена носить маску, в которой она чувствовала себя «никем и ничем». Дана Вулин (австралийскому каналу Seven’s Sunday Night):

Она заставляет меня думать, что я человек без лица. Это лучший способ описать моё состояние.

В ходе борьбы с последствиями нападения Дане пришлось столкнуться с ещё одной бедой: у неё обнаружили рак шейки матки. Но Дана и на этот раз не сдалась. Она пережила операцию, благодаря которой все раковые клетки были удалены. Девушка излечилась, хоть шок от этого страшного диагноза долго не проходил.

В конце концов, после ежедневной борьбы за жизнь на протяжении нескольких лет, Дана согласилась прийти на австралийскую ТВ-передачу, чтобы снять свою маску и пройтись по модному подиуму. Она готова показать миру своё новое лицо, понимая, что её история может вдохновить на борьбу и принести надежду каждому перед лицом невзгод.

Дана Вулин:

Я надеюсь, они увидят мою силу, энергию, веру, самоуважение, мужество и уверенность. Возможно, легче было бы умереть, но я никогда не выбираю лёгких путей. Если кто-то спросит, как я теперь себя чувствую – я горжусь собой и своим телом!

Дана Вулин:

Я сильный человек. Я знаю себя, и я очень уверенная в себе женщина. Эта трагедия научила меня тому, что ничего изменить уже нельзя.

Дана – одна из тех людей, которые не дают депрессии и страху поселиться в своём сердце. Она продолжила жить с гордо поднятой головой. Как и Ребека Грегори ДиМартино, которая потеряла ногу после взрывов во время Бостонского марафона, но всё ещё умеет находить радость в жизни. И её не беспокоит, что теперь она выглядит по-другому. Дана Вулин:

Да, люди увидят мои шрамы. Но теперь это часть меня.

Я каждый день усердно трудилась, и теперь вы можете увидеть результаты моей работы. Хотя изменения проявляются очень медленно, я начинаю выглядеть, как та самая Дана.



Фото. Дана после многочисленных операций

На страничке Даны в Facebook можно проследить за прогрессом в ее восстановлении. Её преобразование – невероятно, а внутренняя красота и уверенность – достойны уважения.

К счастью, справедливость в этой истории восторжествовала: Дана возвращается к нормальному моральному состоянию и внешнему виду, а обидчицу приговорили к 17 годам лишения свободы.