Фотофакт: украинский художник изображает героев классических картин в современных условиях

Новости Украины. В своем проекте «Повседневная жизнь богов» украинский художник Алексей Кондаков внедряет фигуры классических картин в тоскливую среду современного мира. Результаты получаются ошеломительные.

На его работах вы можете увидеть Цезаря Эвердингена, Давида и Голиафа Караваджо, нимф и сатиров Вильяма Бугро в 21 веке на станциях метро, на улицах и в магазинах.

Некоторые могут назвать это святотатством, однако Кондаков считает, что так он нашел общность между разными эпохами, сообщает газета The Independent.

Алексей Кондаков:

Я просто понял, что герои этих картин пытаются провести свое время, как это делаем и мы.

Перевод: Лилия Соломенкова