Прямой эфир

Фотофакт: украинский художник изображает героев классических картин в современных условиях

19 ноября 2015 15:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В своем проекте «Повседневная жизнь богов» украинский художник Алексей Кондаков внедряет фигуры классических картин в тоскливую среду современного мира. Результаты получаются ошеломительные.

На его работах вы можете увидеть Цезаря Эвердингена, Давида и Голиафа Караваджо, нимф и сатиров Вильяма Бугро в 21 веке на станциях метро, на улицах и в магазинах.

Некоторые могут назвать это святотатством, однако Кондаков считает, что так он нашел общность между разными эпохами, сообщает газета The Independent.

Алексей Кондаков:
Я просто понял, что герои этих картин пытаются провести свое время, как это делаем и мы. 

Перевод: Лилия Соломенкова

Фотофакт: украинский художник изображает героев классических картин в современных условиях -1

Фотофакт: украинский художник изображает героев классических картин в современных условиях -3

Фотофакт: украинский художник изображает героев классических картин в современных условиях -5

Фотофакт: украинский художник изображает героев классических картин в современных условиях -7

Фотофакт: украинский художник изображает героев классических картин в современных условиях -9

Фотофакт: украинский художник изображает героев классических картин в современных условиях -11

Фотофакт: украинский художник изображает героев классических картин в современных условиях -13

Фотофакт: украинский художник изображает героев классических картин в современных условиях -15

# общество # живопись

Другие новости рубрики

Все новости
«Звезда смерти»: к выходу нового фильма о «Звездных войнах» из Lego построили пресловутую космическую станцию в натуральный размер
19 ноября 2015 15:04

«Звезда смерти»: к выходу нового фильма о «Звездных войнах» из Lego построили пресловутую космическую станцию в натуральный размер

Благодаря героическому поступку молодых лейтенантов милиции удалось избежать жертв на пожаре
19 ноября 2015 14:52

Благодаря героическому поступку молодых лейтенантов милиции удалось избежать жертв на пожаре

Чтобы из крана пошла горячая вода, минчане вынуждены сливать холодную воду из крана горячей воды в течение 7-10 минут
19 ноября 2015 13:53

Чтобы из крана пошла горячая вода, минчане вынуждены сливать холодную воду из крана горячей воды в течение 7-10 минут