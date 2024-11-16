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Баклажаны и перцы с минской пропиской. Секретами урожайности южных культур делимся в «Большом городе»

16 ноября 2024 08:33
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Баклажаны и перцы с минской пропиской, урожайность на полях пристоличья – 110 центнеров с гектара, изобилие муки и хлебопродуктов на полках магазинов, обеспечение госзаказа и продовольственной безопасности страны. 

Секретами урожайности поделились эксперты ток-шоу «Большой город». 

Баклажаны и перцы с минской пропиской. Секретами урожайности южных культур делимся в «Большом городе»-2

Праздник вкуса, пользы и полных закромов! С какими результатами отмечают профессиональный праздник аграрии и работники перерабатывающей промышленности Беларуси?

Баклажаны и перцы с минской пропиской. Секретами урожайности южных культур делимся в «Большом городе»-4

Как Минск обеспечивает продовольственную безопасность города и страны? Можно ли считать столицу сельскохозяйственным городом?

Баклажаны и перцы с минской пропиской. Секретами урожайности южных культур делимся в «Большом городе»-6

Как прижились в Минске южные культуры? Баклажаны и перцы – теперь наш продукт! Чем еще удивят овощеводы и как город обеспечивает качество и разнообразие потребительской корзины? 

Праздник самых трудолюбивых, хозяйственных и хлебосольных людей нашей страны! Смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье, в 10:00.

# Государственная политика в области сельского хозяйства

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