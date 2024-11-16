Баклажаны и перцы с минской пропиской. Секретами урожайности южных культур делимся в «Большом городе»
Баклажаны и перцы с минской пропиской, урожайность на полях пристоличья – 110 центнеров с гектара, изобилие муки и хлебопродуктов на полках магазинов, обеспечение госзаказа и продовольственной безопасности страны.
Секретами урожайности поделились эксперты ток-шоу «Большой город».
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