Баклажаны и перцы с минской пропиской. Секретами урожайности южных культур делимся в «Большом городе»

Баклажаны и перцы с минской пропиской, урожайность на полях пристоличья – 110 центнеров с гектара, изобилие муки и хлебопродуктов на полках магазинов, обеспечение госзаказа и продовольственной безопасности страны. Секретами урожайности поделились эксперты ток-шоу «Большой город».

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