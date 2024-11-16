«Тихиничи» гремят на всю республику». Флагман сельхозпроизводства Гомельщины отмечает 105-летие

Без цифровизации сельского хозяйства сегодня не обойтись. Акцент на этом сделал управляющий делами Президента Беларуси Юрий Назаров на торжественном собрании по случаю 105-летия сельхозпредприятия «Тихиничи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За годы существования хозяйство стало не только драйвером роста района, но и флагманом агропромышленного комплекса Беларуси. Об этом говорят показатели: выручка на одного сотрудника предприятия составляет более 126 тысяч рублей. Грамотно выстроенная работа дает высокие результаты.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

Объем производства – 113 % с небольшим. Тяжелейший год для аграриев: то засуха, то что-то еще. Но вы смогли. Это дорогого стоит. Значит, вы ищете варианты, ищете возможности, благодаря своему труду создаете продукт. За 105 лет благодаря труду нескольких поколений предприятия действительно создана высочайшая культура производства во всех сферах.

Предприятие не останавливается на достигнутом, осваивая современные технологии. Укрепляя экономическую составляющую, «Тихиничи» не забывают о социально-культурной инфраструктуре, создавая деревню будущего и привлекая молодежь.

Артем Потапенко, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Тихиничи»:

По распределению пришел, захотел работать трактористом. Здесь все устраивает, жилье дали, зарплату хорошую, достойную. Все получаются, высокие результаты. Везде «Тихиничи» гремят на всю республику. Благодаря нашему руководителю, сам человек трудолюбивый, разбирается во всем. И работники наши такие же.