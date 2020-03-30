Ни одного случая заражения коронавирусом у белорусских военнослужащих не зафиксировано
Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял 30 марта с докладом Государственного секретаря Совета безопасности Андрея Равкова, Министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления – заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Павла Тихонова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Показухи быть не должно». Александр Лукашенко обсудил с силовиками обстановку в Вооружённых Силах и учения НАТО
Президент поинтересовался состоянием здоровья военнослужащих, особенно офицерского состава. Ведь они находятся не только на территории военных частей, но и живут обычной гражданской жизнью.
Впрочем, ни единого случая заражения коронавирусом у военнослужащих не зафиксировано. Заявлений же от НАТО о прекращении учений пока нет. Хотя известно о сокращении средств и сил в ходе подготовки к активной фазе учений «Защитник Европы – 2020».
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Интенсивность данных учений с 16 марта снижена. Ряд стран, такие как Германия, Италия, Нидерланды, уже отказались от проведения данных учений. Великобритания полностью сокращает и отводит свои силы и средства, ряд смежных учений на территории Литвы, Латвии, Эстонии отменены. Однако в заявлении о том, что данные учения прекращены, никаких до сих пор нет.
Что касается обстановки в белорусской армии, то уровень воинской дисциплины и морально-психологического состояния позволяет выполнить любую задачу. Сейчас усилия Министерства обороны направлены на совершенствование боевой и мобилизационной готовности, поддержание в исправном состоянии вооружения и техники. Идёт также подготовка личного состава к параду в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.