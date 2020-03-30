Ни одного случая заражения коронавирусом у белорусских военнослужащих не зафиксировано

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял 30 марта с докладом Государственного секретаря Совета безопасности Андрея Равкова, Министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления – заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Павла Тихонова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Показухи быть не должно». Александр Лукашенко обсудил с силовиками обстановку в Вооружённых Силах и учения НАТО

Президент поинтересовался состоянием здоровья военнослужащих, особенно офицерского состава. Ведь они находятся не только на территории военных частей, но и живут обычной гражданской жизнью. Впрочем, ни единого случая заражения коронавирусом у военнослужащих не зафиксировано. Заявлений же от НАТО о прекращении учений пока нет. Хотя известно о сокращении средств и сил в ходе подготовки к активной фазе учений «Защитник Европы – 2020».

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Интенсивность данных учений с 16 марта снижена. Ряд стран, такие как Германия, Италия, Нидерланды, уже отказались от проведения данных учений. Великобритания полностью сокращает и отводит свои силы и средства, ряд смежных учений на территории Литвы, Латвии, Эстонии отменены. Однако в заявлении о том, что данные учения прекращены, никаких до сих пор нет.