МВД Сербии сообщило о ряде инцидентов и потасовок на масштабной манифестации в Белграде. Минувшей ночью на улицы города вышли порядка 107 тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта акция стала кульминацией почти 5-месячных демонстраций. Если днем митинг проходил относительно спокойно, к вечеру обстановка накалилась.

Протестующие поджигали файеры, взрывали петарды, громили тракторы, которые пригнали в центр Белграда, вступали в драки друг с другом и правоохранителями. В результате различные травмы получили 56 человек, а за нарушение общественного порядка были задержаны более 20 дебоширов. Был зафиксирован и трагический случай. В какой-то момент в толпу протестующих въехала машина: пострадали три человека. Водитель пытался скрыться с места ЧП, но его удалось задержать.