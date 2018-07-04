Ни одного правонарушения: правоохранители Беларуси рассказали об обеспечении безопасности 3 июля

Новости Беларуси. В День Независимости по всей стране состоялось более 600 мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник прошел спокойно. Не было зафиксировано ни одного правонарушения.

Милиция накануне несла усиленную службу. В местах основных гуляний были установлены пункты пропуска. Только в Минске таких работало более 140. Слаженная работа правоохранителей позволила обеспечить порядок и комфорт гостей праздника.

Алексей Иоффе, первый заместитель начальника управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Беларуси:

Имея опыт задействования своих подразделений на данных мероприятиях, использовали уже наработанный опыт и привлекли то количество, которое позволило обеспечить безопасность отдыхающих в данный период.

Ни в Минске, ни в остальных населенных пунктах Республики Беларусь чрезвычайные ситуации 3 июля при проведении мероприятий не зарегистрированы.

Чрезвычайных ситуаций также не допущено. Хотя спасатели работали в режиме полной готовности. Отреагировать на ЧП могли в любую секунду.