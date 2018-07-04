Родина Короткевича и первой белорусской азбуки. Свежий взгляд на Оршу

Новости Беларуси. Родина классиков, первого белорусского букваря и город первого залпа знаменитой «Катюши».

Марина помнит Оршу «когда деревья были большими». На родном льнокомбинате она больше 30 лет. Здесь нашла призвание, признание и встретила любовь.

Марина Орловская, начальник управления менеджмента качества РУПТП «Оршанский льнокомбинат»:

21 человек нашей семьи трудились и трудятся на нашем предприятии. Так приятно видеть людей, которые с удовольствием носят, расцветают в нашей красивой продукции.

Знаменитый на весь мир льнокомбинат – это мегазавод на 47 гектарах. В составе махины 5 фабрик, которые работают синхронно с единым технологическим циклом.

Численность штата более 4000 тысяч работников. Предприятие лидер по производству тканей в Европе, 85% продукции уходит на экспорт. Бренд «беларускi лён» носят в 40 странах мира.

Машиностроение и металлообработка, легкая и пищевая промышленности. Оршанский край – крупный индустриальный центр Витебской области. Продукция региона разлетается по странам СНГ, Балтии, Европы, США и Канады.

В топе по уборке зерновых, лидеры в производстве молока. Район это еще и мощнейшей драйвер АПК всей страны.

Малая родина звезд, колыбель белорусской классики. Оршанский край подарил миру талантливых писателей, поэтов, художников, артистов, ученых и политиков. Здесь появился на свет Владимир Короткевич, первая азбука на белорусском языке, а стены иезуитского коллегиума помнят Наполеона.

Горожане:

Я даже не представляю, как можно не любить этот город. Ведь он самый лучший в мире.

Хочу поздравить жителей нашей страны с Днем Независимости и пожелать мирного неба над головой.