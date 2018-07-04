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Родина Короткевича и первой белорусской азбуки. Свежий взгляд на Оршу

04 июля 2018 18:07
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Новости Беларуси. Родина классиков, первого белорусского букваря и город первого залпа знаменитой «Катюши».

Родина Короткевича и первой белорусской азбуки. Свежий взгляд на Оршу-1

Марина помнит Оршу «когда деревья были большими». На родном льнокомбинате она больше 30 лет. Здесь нашла призвание, признание и встретила любовь.

Родина Короткевича и первой белорусской азбуки. Свежий взгляд на Оршу-4

Марина Орловская, начальник управления менеджмента качества РУПТП «Оршанский льнокомбинат»:
21 человек нашей семьи  трудились и трудятся на нашем предприятии. Так приятно видеть людей, которые с удовольствием носят, расцветают в нашей красивой продукции.

Родина Короткевича и первой белорусской азбуки. Свежий взгляд на Оршу-7

Знаменитый на весь мир льнокомбинат – это мегазавод на 47 гектарах. В составе махины 5 фабрик, которые работают синхронно с единым технологическим циклом. 

Родина Короткевича и первой белорусской азбуки. Свежий взгляд на Оршу-10

Численность штата более 4000 тысяч работников. Предприятие лидер по производству тканей в Европе, 85% продукции уходит на экспорт. Бренд «беларускi лён» носят в 40 странах мира.

Родина Короткевича и первой белорусской азбуки. Свежий взгляд на Оршу-13

Машиностроение и металлообработка, легкая и пищевая промышленности. Оршанский край – крупный индустриальный центр Витебской области. Продукция региона разлетается по странам СНГ, Балтии, Европы, США и Канады.

Родина Короткевича и первой белорусской азбуки. Свежий взгляд на Оршу-16

В топе по уборке зерновых, лидеры в производстве молока. Район это еще и мощнейшей драйвер АПК всей страны.

Родина Короткевича и первой белорусской азбуки. Свежий взгляд на Оршу-19

Малая родина звезд, колыбель белорусской классики. Оршанский край подарил миру талантливых писателей, поэтов, художников, артистов, ученых и политиков. Здесь появился на свет Владимир Короткевич, первая азбука на белорусском языке, а стены иезуитского коллегиума помнят Наполеона.

Родина Короткевича и первой белорусской азбуки. Свежий взгляд на Оршу-22

Горожане:
Я даже не представляю, как можно не любить этот город. Ведь он самый лучший в мире.

Родина Короткевича и первой белорусской азбуки. Свежий взгляд на Оршу-25

Хочу поздравить жителей нашей страны с Днем Независимости и пожелать мирного неба над головой.

Родина Короткевича и первой белорусской азбуки. Свежий взгляд на Оршу-28

Пусть каждый день будет наполнен радостью, теплом, удачей и новыми достижениями.

Предпраздничная суета на неделе для Орши особенная втройне. На днях город справил 951-й день рождения, 74 годовщину освобождения.

Родина Короткевича и первой белорусской азбуки. Свежий взгляд на Оршу-31

# Проекты СТВ # Туризм # общество # Фотофакт

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