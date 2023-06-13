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«Нарушений выявлено не было». Председатель комитета по образованию Мингорисполкома про шумиху с ЦЭ

13 июня 2023 16:23
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Уже отгремели выпускные. Это было ярко, феерично, незабываемо. Эмоции на всю жизнь, тем более сегодня такие праздники проходят оригинально, креативно и без ограничений по проявлению фантазии в тематике. Каждая школа готовит эксклюзив, чтобы навсегда сохранить эти моменты в памяти вчерашних школьников. Теперь уже абитуриентам предстоит пережить поступление в вузы. О главной образовательной кампании поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Давайте перейдем к новшествам вступительной кампании. В 2023 году выпускники вместо четырех сдавали всего два централизованных экзамена. Получилось достаточно просто, были и недовольные. Как все прошло?

«Нарушений выявлено не было». Председатель комитета по образованию Мингорисполкома про шумиху с ЦЭ-1

Андрей Стригельский, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Год очень знаковый, потому что кардинально поменялась система и итоговой аттестации выпускников, форма проведения экзаменов по окончании средней школы, одновременно и формат вступительной кампании несколько видоизменился. В этом году вместо четырех сдавали два экзамена, и форма их – централизованный экзамен в виде теста. К такой форме наши выпускники оказались готовы. Уже на протяжении многих последних лет ЦТ как форма вступительного испытания проводилась в нашей стране, доказала свою объективность, честность и понятность для выпускников, родителей.

Екатерина Забенько:
Многие говорили, что ЦЭ и ЦТ во многом были схожи.

Андрей Стригельский:
Фактически да. Наверное, за исключением того, что те задания, которые предлагались выпускникам в этом году, на 100 % соответствовали требованиям школьной программы. Были убраны из тестов задания повышенного, пятого уровня сложности. Каждый выпускник, который учился на протяжении всех лет в школе, усваивал учебную программу, был способен без специальной подготовки сдать ЦЭ, получить свою отметку, которая одновременно являлась оценкой уровня знаний и рейтинговым баллом, который позволит поступить в вузы на выбранную специальность.

Екатерина Забенько:
То есть во многом можно говорить, что выпускной экзамен – это одновременно и вступительный?

«Нарушений выявлено не было». Председатель комитета по образованию Мингорисполкома про шумиху с ЦЭ-4

Андрей Стригельский:
Это одновременно и вступительный экзамен. Для поступления в вузы выпускники предъявят два сертификата за ЦЭ, сдадут еще один экзамен в форме ЦТ, четвертая отметка – это средний балл аттестата, который тоже учитывается при поступлении в вузы. Для выпускников задача упростилась. Сдав два экзамена школьных, одновременно сданы и вступительные экзамены.

Екатерина Забенько:
То есть два сертификата для поступления уже на руках.

Андрей Стригельский:
Да, и одно дополнительное тестирование. Сдав ЦТ, а оно будет проходить до конца июня по разным предметам, выпускники уже смогут подать документы в ВУЗ и ожидать решения приемной комиссии о зачислении либо незачислении.

Екатерина Забенько:
Министерству образования пришлось публично разъяснять результаты расчетов, не все быстро вникли и поняли. Оказалось, что подсчеты были произведены справедливо. Если остались какие-то вопросы, куда обращаться выпускникам и их родителям?

Андрей Стригельский:
Все выпускники получают за каждое решенное задание первичный балл, который потом в соответствии со шкалой переводится в тестовый, а он вносится как итоговый в сертификат. Да, это не очень простая методика, но она применяется достаточно давно, она абсолютно справедливая и честная, об этом глава государства сказал. Никаких нарушений выявлено не было. Единственное – она достаточно непростая для понимания выпускников и родителей, поэтому такое решение было принято Министерством, пересмотрены, пересчитаны итоги. Просто несколько другой подход был применен при переводе первичных баллов в тестовые. Итоговые результаты остались прежними.

Екатерина Забенько:
Вы уже выдохнули как мама и как учитель? Или еще все-таки есть напряжение? Я так понимаю, что предстоит еще сдавать экзамен.

«Нарушений выявлено не было». Председатель комитета по образованию Мингорисполкома про шумиху с ЦЭ-7

Ольга Комарова, учитель Гимназии № 21 Минска, мама выпускницы:
У нас впереди еще один экзамен, поэтому мы готовимся.

Екатерина Забенько:
Можно считать, что Катя уже абитуриентка, или все-таки результаты экзамена будут иметь значение?

Екатерина Комарова, выпускница Гимназии № 21 Минска:
Я планирую поступать в БГУ, на факультет прикладной математики и информатики. Как известно, там баллы ненизкие, поэтому думаю, результат последнего экзамена все-таки имеет значение, поступлю я или нет.

Екатерина Забенько:
Вы уже наверняка какую-то работу с абитуриентами проводите. Многие ли интересуются, где они будут учиться, смотрят на аудитории, свыкаются немного с обстановкой, интерьерами?

«Нарушений выявлено не было». Председатель комитета по образованию Мингорисполкома про шумиху с ЦЭ-10

Татьяна Садовская, проректор по научно-методической работе БГЭУ:
Работу с абитуриентами учреждения высшего образования никогда не прекращают. Проводим дни открытых дверей для ребят, наши интерактивные ресурсы как экономического университета, так и многих университетов нашей страны, доступны для ребят круглый год. Если говорить о представлении факультетов, когда ребята могут пройти по аудиториям, посмотреть, как проходят занятия, то каждый факультет у нас дни открытых дверей проводит. Мы используем все возможности, чтобы донести абитуриентам, в каких условиях они будут учиться, как будут проходить занятия, какие специальности для них открыты, какие возможности их ждут после окончания университета.

«Нарушений выявлено не было». Председатель комитета по образованию Мингорисполкома про шумиху с ЦЭ-13

Екатерина Забенько:
Кому экзамены все-таки придется сдавать? Потому что некоторые отстрелялись на ЦЭ, а в следующий раз придут в свои вузы в сентябре. Или таких единицы? Или так не бывает?

Андрей Стригельский:
Все-таки третий экзамен придется сдавать практически всем, исключение – те ребята, которые поступают в рамках целевого набора и которые имеют определенные льготы. Минчане неплохо сдали, мы гордимся нашими выпускниками, у нас практически 12 тысяч ребят выпускается в этом году из минских школ и гимназий, 560 медалистов – это рекорд последних 10 лет, 316 ребят получили 100-балльный результат по итогам двух ЦЭ. Это еще раз подтверждает тезис, который мы повторяем, о высоком качестве столичного образования, о высокой квалификации наших педагогов.

Как справились школьники с ЦЭ и куда они собираются поступать? Узнали из первых уст. Подробности здесь

# Вступительная кампания # общество # Екатерина Забенько # Андрей Стригельский # Татьяна Садовская # Фотофакт

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