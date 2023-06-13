«Нарушений выявлено не было». Председатель комитета по образованию Мингорисполкома про шумиху с ЦЭ

Уже отгремели выпускные. Это было ярко, феерично, незабываемо. Эмоции на всю жизнь, тем более сегодня такие праздники проходят оригинально, креативно и без ограничений по проявлению фантазии в тематике. Каждая школа готовит эксклюзив, чтобы навсегда сохранить эти моменты в памяти вчерашних школьников. Теперь уже абитуриентам предстоит пережить поступление в вузы. О главной образовательной кампании поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Давайте перейдем к новшествам вступительной кампании. В 2023 году выпускники вместо четырех сдавали всего два централизованных экзамена. Получилось достаточно просто, были и недовольные. Как все прошло?

Андрей Стригельский, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Год очень знаковый, потому что кардинально поменялась система и итоговой аттестации выпускников, форма проведения экзаменов по окончании средней школы, одновременно и формат вступительной кампании несколько видоизменился. В этом году вместо четырех сдавали два экзамена, и форма их – централизованный экзамен в виде теста. К такой форме наши выпускники оказались готовы. Уже на протяжении многих последних лет ЦТ как форма вступительного испытания проводилась в нашей стране, доказала свою объективность, честность и понятность для выпускников, родителей. Екатерина Забенько:

Многие говорили, что ЦЭ и ЦТ во многом были схожи. Андрей Стригельский:

Фактически да. Наверное, за исключением того, что те задания, которые предлагались выпускникам в этом году, на 100 % соответствовали требованиям школьной программы. Были убраны из тестов задания повышенного, пятого уровня сложности. Каждый выпускник, который учился на протяжении всех лет в школе, усваивал учебную программу, был способен без специальной подготовки сдать ЦЭ, получить свою отметку, которая одновременно являлась оценкой уровня знаний и рейтинговым баллом, который позволит поступить в вузы на выбранную специальность. Екатерина Забенько:

То есть во многом можно говорить, что выпускной экзамен – это одновременно и вступительный?

Андрей Стригельский:

Это одновременно и вступительный экзамен. Для поступления в вузы выпускники предъявят два сертификата за ЦЭ, сдадут еще один экзамен в форме ЦТ, четвертая отметка – это средний балл аттестата, который тоже учитывается при поступлении в вузы. Для выпускников задача упростилась. Сдав два экзамена школьных, одновременно сданы и вступительные экзамены. Екатерина Забенько:

То есть два сертификата для поступления уже на руках. Андрей Стригельский:

Да, и одно дополнительное тестирование. Сдав ЦТ, а оно будет проходить до конца июня по разным предметам, выпускники уже смогут подать документы в ВУЗ и ожидать решения приемной комиссии о зачислении либо незачислении. Екатерина Забенько:

Министерству образования пришлось публично разъяснять результаты расчетов, не все быстро вникли и поняли. Оказалось, что подсчеты были произведены справедливо. Если остались какие-то вопросы, куда обращаться выпускникам и их родителям? Андрей Стригельский:

Все выпускники получают за каждое решенное задание первичный балл, который потом в соответствии со шкалой переводится в тестовый, а он вносится как итоговый в сертификат. Да, это не очень простая методика, но она применяется достаточно давно, она абсолютно справедливая и честная, об этом глава государства сказал. Никаких нарушений выявлено не было. Единственное – она достаточно непростая для понимания выпускников и родителей, поэтому такое решение было принято Министерством, пересмотрены, пересчитаны итоги. Просто несколько другой подход был применен при переводе первичных баллов в тестовые. Итоговые результаты остались прежними. Екатерина Забенько:

Вы уже выдохнули как мама и как учитель? Или еще все-таки есть напряжение? Я так понимаю, что предстоит еще сдавать экзамен.

Ольга Комарова, учитель Гимназии № 21 Минска, мама выпускницы:

У нас впереди еще один экзамен, поэтому мы готовимся. Екатерина Забенько:

Можно считать, что Катя уже абитуриентка, или все-таки результаты экзамена будут иметь значение? Екатерина Комарова, выпускница Гимназии № 21 Минска:

Я планирую поступать в БГУ, на факультет прикладной математики и информатики. Как известно, там баллы ненизкие, поэтому думаю, результат последнего экзамена все-таки имеет значение, поступлю я или нет. Екатерина Забенько:

Вы уже наверняка какую-то работу с абитуриентами проводите. Многие ли интересуются, где они будут учиться, смотрят на аудитории, свыкаются немного с обстановкой, интерьерами?

Татьяна Садовская, проректор по научно-методической работе БГЭУ:

Работу с абитуриентами учреждения высшего образования никогда не прекращают. Проводим дни открытых дверей для ребят, наши интерактивные ресурсы как экономического университета, так и многих университетов нашей страны, доступны для ребят круглый год. Если говорить о представлении факультетов, когда ребята могут пройти по аудиториям, посмотреть, как проходят занятия, то каждый факультет у нас дни открытых дверей проводит. Мы используем все возможности, чтобы донести абитуриентам, в каких условиях они будут учиться, как будут проходить занятия, какие специальности для них открыты, какие возможности их ждут после окончания университета.