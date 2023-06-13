Как справились школьники с ЦЭ и куда они собираются поступать? Узнали из первых уст

Уже отгремели выпускные. Это было ярко, феерично, незабываемо. Эмоции на всю жизнь, тем более сегодня такие праздники проходят оригинально, креативно и без ограничений по проявлению фантазии в тематике. Каждая школа готовит эксклюзив, чтобы навсегда сохранить эти моменты в памяти вчерашних школьников. Теперь уже абитуриентам предстоит пережить поступление в вузы. О главной образовательной кампании поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Грустно расставаться со школой? Вопрос, конечно, риторический, но когда у тебя 100 баллов, с отличием окончила гимназию, наверняка, увереннее идешь в новую жизнь.

Екатерина Комарова, выпускница Гимназии № 21 Минска:

Очень грустно расставаться со школой, она навсегда останется в наших сердцах, памяти, но сейчас время не для того, чтобы грустить. Сейчас наша главная цель – это добиться высокого результата на последнем экзамене. Екатерина Забенько:

Ольга Константиновна, вы по совместительству мама и учитель в гимназии, где училась ваша дочь. Как вам выпускать в свободное плавание дочку из-под своего крыла? Или уже уверены в ее достойных результатах и в том, что она не подведет?

Ольга Комарова, учитель Гимназии № 21 Минска, мама выпускницы:

Конечно, как мама я немножко волнуюсь, но я полностью уверена, что те знания и тот опыт, который дочка получила за все годы обучения, те духовные и моральные ценности, которые мы вкладывали в семье, я уверена, что помогут ей в дальнейшей жизни.

«В добрый путь, дорогие выпускники». Накануне эта фраза звучала в каждом школьном дворе. Одиннадцатиклассники загадывали желания (наверное, поступление в вузы) и отпускали в небо воздушные шары. Теперь для них это история. И мы рады, что смогли ее запечатлеть. Немного стесняясь, ребята повторяли заученные движения в ритм музыки, а мы, сами того не замечая, в стороне вспоминали свои выпускные. Может, в моменте и хочется уйти домой с репетиции пораньше, спустя годы думаешь: вот жаль, что у нас такого не было. Так что танцуйте, ребята, и никогда не жалейте о времени, проведенном в школе.

Так, отставить грусть. Выпускной – все-таки праздник для школьников. И программа должна быть соответствующая. Меняем пластинку. По опыту скажем, что главное на выпускном – настроение. И выпускники 38-й гимназии его себе обеспечили. Ребята отлично сдали централизованный экзамен. Покорять белорусские вузы пойдут 66 выпускников этого учебного заведения, при этом шесть из них прошли испытания на 100 баллов.

Данила Таран, выпускник ГУО «Гимназия № 38 г. Минска»:

Я жду выпускного. Для меня это настоящий праздник. Мы сдали экзамены – это самое главное. С хорошими баллами идем во взрослую жизнь. Я поступаю в БГУИР, по баллам все прекрасно, поэтому можно идти, выпускаться из лучшей гимназии Минска с высоко поднятой головой и большой улыбкой.

Даниил Сулимов, выпускник ГУО «Гимназия № 38 г. Минска»:

Я поступаю либо в в БГУИР на кибербезопасность, в военное, либо в БНТУ на инженера-энергетика. Кто-то с выбором вуза еще не определился, но 100-балльниками гимназию как будто даже не удивишь. Казалось бы, куда уж лучше? Ничьих заслуг не умаляем, но представляете, есть те, кто справился на «отлично» сразу с несколькими экзаменами. А так можно было?

Алексей Брайчук, выпускник ГУО «Гимназия № 38 г. Минска»:

Я написал на 100 баллов математику и белорусский язык. Родители меня готовили к ЦЭ. То есть личные занятия, репетиторы, курсы, также учителя внесли вклад в мою подготовку. Я был уверен, что ни одно задание не застанет меня врасплох.

Тимур Абрашин, выпускник ГУО «Гимназия № 38 г. Минска»:

По белорусскому языку я получил 100 баллов, а по математике – 99. Новая система мне нравится тем, что в данном случае я выбрал два предмета, в которых был уверен. И у меня остается еще больше месяца, чтобы подготовиться к физике – к предмету, который я могу знать чуть хуже, но за этот месяц я его подтяну. Надеюсь, что этот предмет тоже сдам хорошо. А чтобы у вас не сложилось впечатление, что радуют результатами только мальчики, знакомьтесь скорее с девчонками.

Анастасия Шостыр, выпускница ГУО «Гимназия № 38 г. Минска»:

Моя будущая профессия – врач, я всегда была заинтересована в изучении биологии, это всегда был мой любимый школьный предмет, поэтому подготовка для меня не была большой трудностью. Хочу поступить в БГМУ на стоматологический факультет.

Анна Михайловская, выпускница ГУО «Гимназия № 38 г. Минска»:

Я еще с первого класса интересовалась математикой. У нас очень сильный учитель в школе, он нас готовил с 10 класса. Также я ходила на курсы при БГУИРе для подготовки, но я еще не определилась, куда буду поступать. Мои баллы позволяют выбирать лучшие вузы. Учителя и администрация – вот кто в лучшем свете представит своих подопечных. С гордостью и трепетом о них говорят не только на выпускном. Ведь позади 11 лет общих побед.

Марина Долинкина, заместитель директора по учебной работе ГУО «Гимназия № 38 г. Минска»:

Выпуск 2023 года по праву можно назвать звездным. В этом году мы выпускаем шесть медалистов, наши учащиеся показали очень хорошие результаты на централизованном экзамене. Шесть человек получили 100 баллов по таким учебным предметам, как математика, биология, русский, белорусский язык, что свидетельствует о высоком уровне профильного образования. Столичное образование из года в год подтверждает высокий уровень, о чем свидетельствуют и результаты ЦЭ.