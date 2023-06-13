Школьница о результатах ЦЭ: «Все получили именно те баллы, на которые настраивались»

Уже отгремели выпускные. Это было ярко, феерично, незабываемо. Эмоции на всю жизнь, тем более сегодня такие праздники проходят оригинально, креативно и без ограничений по проявлению фантазии в тематике. Каждая школа готовит эксклюзив, чтобы навсегда сохранить эти моменты в памяти вчерашних школьников. Теперь уже абитуриентам предстоит пережить поступление в вузы. О главной образовательной кампании поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Еще был такой момент, что репетиционное тестирование не у всех совпало с итоговыми результатами. Катя, как это было у тебя? У многих это вызвало волнение, об этом тоже говорил Президент. У тебя все совпало?

Екатерина Комарова, выпускница Гимназии № 21 Минска:

У меня экзамен написан лучше. РТ было для того, чтобы мы поняли саму обстановку, ознакомились с организацией. Когда я шла на сам экзамен, я четко представляла, что меня ждет, и волнения не было, то есть весь экзамен я думала только о том, как правильно выполнить задания. Екатерина Забенько:

То есть ты еще даже лучше показала результат во время ЦЭ? Но это была возможность морально подготовиться? Ты говоришь, что уже проще было приходить на сам экзамен. Ольга Константиновна, если не все было понятно родителям и ученикам, учителя сразу вникли в новую систему, понимали, что к чему?

Ольга Комарова, учитель Гимназии № 21 Минска, мама выпускницы:

У нас в гимназии очень хорошо проводилась разъяснительная работа. Очень часто проводились родительские собрания. Екатерина Забенько:

Кстати, разъяснительная работа началась очень заранее? Ольга Комарова:

Очень заранее. Я и как мама, и как учитель приходила на родительские собрания, где нам рассказывали, что такое ЦЭ. Поэтому к тому моменту, когда дочка писала экзамен, мы были уже готовы, все прекрасно понимали.

Екатерина Забенько:

Требование Президента – справедливо и понятно для людей должны были пройти централизованные экзамены. Как вы считаете, были ли соблюдены эти требования? Ольга Комарова:

Было приятно, что руководство нашей страны думает про наших детей, переживает за их будущее, старается помочь, поддержать наших выпускников. Я считаю, что касается экзамена, все должно быть понятно, справедливо и просто. Я считаю, что эти требования в нашей стране выполняются. Екатерина Забенько:

Катя, как тебе было, что мама была и мамой, и учителем в одном лице? Это как-то на тебя психологически давило или, наоборот, помогло. Мама, наверное, репетитором твоим была?