«Президент придаст всем очередной импульс для созидания». Белорусы рассказали, чего ждут от Послания

Новости Беларуси. Наша страна в ожидании важнейшего политического события. 31 марта Александр Лукашенко обратится с ежегодным Посланием к народу и парламенту. Знаковое мероприятие состоится уже в эту пятницу, 31 марта, во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число приглашенных – около 2,5 тысячи человек. Среди них – высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители госорганов, средств массовой информации и представители дипкорпуса. Планируется, что Президент ответит на вопросы присутствующих.

Послание Президента – одно из самых ожидаемых мероприятий в политической жизни страны. Каждый год оно включает в себя тезисы, которые мы узнаем только из этого выступления главы государства. Кстати, этой политической традиции в нашей стране уже более четверти века. И каждый раз, обращаясь к народу и парламенту, Александр Лукашенко делает важные заявления и актуализирует задачи на перспективу. В преддверии Послания депутаты, эксперты, спикеры предполагают, какие темы поднимет глава государства, какие судьбоносные решения примет и о чем спросит. Марзалюк: «В Послании будет четко выраженный блок о внешних угрозах». Подробности. Послание главы государства ждут и простые белорусы. Что сейчас волнует людей, ответы на какие вопросы хотят услышать? Наши корреспонденты пообщались с жителями регионов.

Уверен, что Президент нашей страны придаст всем очередной импульс для созидания, чтобы активно включались в работу на благо развития нашей страны, экономики, работать на своих местах достойно, как положено, с полной отдачей, также развивать ту территорию, где он находится, проявлять инициативу и делать все для того, чтобы наша страна развивалась.

Меня больше волнуют такие вопросы, как ЖКХ. В первую очередь это благоустройство города, своевременная уборка. Ну, а что в мире происходит – война всегда плохо. Любому человеку, любому поколению нужен мир, чтобы рожать детей, воспитывать их.

Это самая актуальная тема – защита нашей Родины. Я бы отчисляла даже с пенсии деньги в Фонд мира.