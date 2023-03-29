«Милая моя, я за одни твои глаза могу жизнь отдать!» Военные письма Виктора Чаркина и история о большой любви

Память в сердцах, память в Вечном огне, память в медалях. Телеканал СТВ открыл семейные альбомы и познакомился с потомками героев Великой Отечественной войны. От лейтенанта до генерала, история подвига и любви, которая прошла все испытания. Смотрите очередную серию проекта «На всю оставшуюся жизнь» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Мазаник:

Мой дедушка Чаркин Виктор Николаевич родился в Ярославле, в военные годы он учился в училище в Ленинграде. По окончании училища, это был как раз 1944 год, защищал Северный флот, Кольский полуостров. Линия жизни дедушки, начиная от лейтенантских погон, до генеральских – история не тлеющей любви, рассказ о человеческой выносливости – все на страницах книги, которую, как святыню, сегодня оберегают потомки.

В 1943 году Виктор Николаевич Чаркин поступил в Высшее инженерно-техническое училище военно-морского флота. В 1944-м – Ленинград, Северный флот, оборона Кольского залива. Оберегать этот выстраданный город было делом чести, именно здесь, под Ленинградом, на фронте погиб отец. Смелость и отвага в борьбе с врагом – то, что мог отдать парень в память о погибших. А еще письма, в которых все наизнанку…

Живем в казармах, при орудии. Весь день я ни минуты не отдыхаю. Я беру самую ответственную работу и из неразрешимых вещей делаю возможное. Это можно сделать, если заставить себя. Когда нет стрельбы, удим рыбу, собираем морошку…

Анна Мазаник:

Были тяжелые времена, и то, что голодали, что жили в бункерах и туда привозили какое-то обеспечение. Постоянное, круглосуточное дежурство без выезда. Конечно, было очень нелегко в те годы. Про это он рассказывал.

Нелегко приходилось и Валентине Фоминой. Молоденькая студентка Горьковско-Ленинградского института инженеров водного транспорта уже многое повидала в своей жизни. Голод, холод, крысы и смерть… Как напишет позже, получали карточки на хлеб и продукты, сдавали кровь за то, что дадут небольшие деньги. А еще помимо учебы работали. Валя в Ленинградском госпитале помогала раненым. Помогала, выживала и знала, что никакие обстоятельства не в силах задушить человеческую любовь.

Анна Мазаник:

Несмотря на все тяготы того времени, война все равно не убила любовь в людях и не убила вот те светлые чувства, которые жили в сердцах близких людей. Благодаря этим чувствам – потому что они оберегали родных и близких, не только свою Родину.

Виктора и Валентину объединил город на Неве, объединила молодость, желание строить свой союз под мирным небом. В силу обстоятельств они редко виделись, но даже расстояние не в силах было разорвать духовную связь молодых людей. Помогали и письма, строки, которые цветными красками разливались средь серых, тревожных будней.

Ответь мне на один вопрос: хочешь ли ты, чтобы мы были вместе всегда и везде? Вместе преодолевали трудности жизни, жизни на земле, а не в облаках. Я очень хорошо знаю, что ты знаешь, что такое жизнь. Я не сомневаюсь в этом. Знаешь, мечтая, я не могу все это, что я сейчас думаю и чувствую, написать в письме. Ну, не могу, понимаешь… У меня нет опоры, нет передо мной твоих глаз. А они у тебя так выразительно живы. Милая моя, я за одни твои глаза могу жизнь отдать...

Анна Мазаник:

Он писал бабушке письма очень искренние, настоящие. Говорил, что сразу, как только увидел ее, он понял, что это на всю жизнь. И он очень аккуратно за ней ухаживал. Но самое интересное, что люди, несмотря на тяжелое время, умели радоваться жизни.

И жизнь вознаградила за верность и преданность любящих людей. Бриллиантовая свадьба стала венцом их семейной жизни. После войны вместе служили Родине. Уехав из Ленинграда лейтенантом, Виктор Николаевич в Москву приедет уже генерал-лейтенантом. Войдет в списки элиты Вооруженных сил России. А рядом всегда глаза Валентины.

Анна Мазаник:

Понимаешь сейчас, спустя годы, насколько всем было страшно, всем было сложно, но несмотря ни на что, они шли вперед, знали, что они должны собой закрывать свою страну и своих родных и близких. Семейное счастье, письма военных лет, бесчисленное количество орденов и медалей – багаж семьи Чаркиных, который никто никогда не отнимет. И все же одна из самых драгоценных наград – медаль за победу над фашизмом, медаль за победу над Германией.