Как формировалась партия «Белая Русь»? Историю создания рассказала Наталья Воронова

18 марта войдет в историю Беларуси как дата учреждения новой партийной структуры – белорусской партии «Белая Русь». Инициатором создания выступило общественное объединения с одноименным названием. Партия «Белая Русь» претендует на одну из самых многочисленных партийных структур в стране. Только 16 тысяч человек выступили в качестве ее учредителей. Новая политическая сила станет связующим звеном между обществом и властью, а также надежной опорой для государства. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Когда можно будет считать партию полноценно функционирующей?

Наталья Воронова, председатель МГО РОО «Белая Русь», делегат учредительного съезда белорусской партии «Белая Русь»:

18 марта случилось историческое событие – партии быть. 1 тысяча 2 делегата, присутствующих на учредительном съезде, приняли такое решение. 16 тысяч учредителей этой партии. Она действительно претендует на звание самой многочисленной, но мы, на минуточку, в самом начале строительства. Перед тем, как мы пришли к учредительному съезду, был огромный подготовительный пласт работы. Прежде всего по Минску 9 учредительных собраний в 9 районах столицы. Это около 2 тысяч 500 учредителей. На учредительных собраниях были избраны делегаты. Это 250 человек. После того, как была предложена программа, мы очень активно стали ее обсуждать в различных форумах, вносить предложения. На нашем сайте была образована вкладка с обратной связью, где каждый желающий мог ознакомиться с проектом нашей программы и внести какие-то изменения, коррективы и даже критику. А потом огромная подготовка к учредительному съезду. И вот 18 марта партии быть.

Екатерина Забенько:

Когда новую партию «Белая Русь» можно будет официально считать полностью юридически зарегистрированной? Наталья Воронова:

Сейчас у нас следующий этап. РОО «Белая Русь» готовит пакет документов для Министерства юстиции. Как только пакет документов будет сформирован (думаю, это будет либо конец апреля, либо начало мая), мы уже будем официально зарегистрированы, и белорусская партия «Белая Русь» начнет свою деятельность. Екатерина Забенько:

Убеждена, что все партийцы – это истинные патриоты нашей страны. Как проверялись эти люди на лучшие качества белорусов? Наталья Воронова:

Ядром среди учредителей выступили активисты «Белой Руси». Это те люди, которые небезразличные к судьбе своей страны, это те люди, у которых мощнейшая гражданская позиция, которая требует реализации. Мы прекрасно понимаем, что теперь нужна такая сила, нужен такой институт, который объединял бы наше гражданское общество. Конечно, желающих было много. Мы прорабатывали эти вопросы в трудовых коллективах. Мы понимаем, что это не предел. Люди заинтересованы. Екатерина Забенько:

То есть авторитет каждого человека проверен не одним годом успешной работы на своих рабочих местах?

Наталья Воронова:

Абсолютно так. А в дальнейшем партийцем сможет стать каждый гражданин Республики Беларусь, который обладает избирательным правом. Поэтому приглашаем вас. Екатерина Забенько:

Созданию новой партии «Белая Русь» поспособствовал новый закон 4 марта, а уже 18 марта появилась новая политическая сила. Вы уже рассказали некоторые этапы, которые этому предшествовали. Все-таки как удалось это сделать за столь рекордные сроки? Наталья Воронова:

Инициатором создания партии выступило республиканское общественное объединение «Белая Русь». На сегодня это такая мощная движущая сила, такое мощнейшее общественное объединение, в составе которого около 210 тысяч человек. Мы имеем представительство во всех структурах, во всех регионах нашей страны. Если мы, согласно закону о партийном строительстве, понимаем, что старт партии начинается с 5 тысяч, то я скажу откровенно, что 16 тысяч мы набрали очень легко.

Анатолий Липский, мастер цеха ГП «Минсккоммунтеплосеть», делегат учредительного съезда белорусской партии «Белая Русь»:

Инициатором выступило общественное объединение «Белая Русь», но мотиватором, думаю, выступило само гражданское общество, потому что у нас сейчас пошли перемены в политической жизни и жизни страны, которые дали толчок этому объединению, чтобы оно стало инициатором. Екатерина Забенько:

То есть в первую очередь это запрос общества? Анатолий Липский:

Да, запрос общества на создание той силы, которая выступала бы между самим обществом и государством в управлении и преподнесении идей, которые требует общество. Екатерина Забенько:

Закончить наш диалог хотелось бы важными цифрами, которые будут интересны многим. Я стала переживать за общественное объединение «Белая Русь», которое сегодня насчитывает более 200 тысяч человек, что, может быть, ряды поредеют из-за того, что многие ушли в политическую партию. Но вы озвучили цифры ежемесячного поступления людей в общественное объединение. Оно просто фантастическое для меня.