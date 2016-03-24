Ни дверей, ни денег: почему минчанин 8 месяцев не может наказать недобросовестного ИП Антона Абросова?

Известно, что сила характера заключается не в умении пробивать стены, а в умении находить двери. Герой этого сюжета характером не обижен. Но однажды, в поисках дверей, уперся в стену. В стену равнодушия, жадности и глупости.

За 300 лет до нашей эры греческий философ Диоген, покряхтывая в бочке, сказал, что выгоднее всего продавать людям их мечты. Красивая цитата со временем трансформировалась, и сегодня наши бизнесмены знают, что выгоднее всего продавать… воздух.

Минчанин Александр Лекарствов, который мечтал о дверях, купил именно воздух. При чем спертый.

Александр Лекарствов:

12 июня 2015 года у ИП Абросова Владимира Станиславовича заказал межкомнатные двери в количестве дух штук. Срок изготовления составлял 14 рабочих дней.

Александр не скрывает, что остановил свой выбор именно на Абросове совершенно случайно. Наткнулся на объявление в Интернете и был таков. Расторопный Абросов очень скоро откликнулся на мечтательного заказчика. Модель, цвет и сроки были оговорены быстро. Получив 100-процентную предоплату в 5 млн 410 тысяч предприниматель убыл в известном только ему направлении.

Две недели, отведенные на исполнение договора, пролетели, как миг. Еще через несколько дней Александр Лекарствов понял, что его «лечат».

Александр Лекарствов:

На мои телефонные звонки он не отвечал потом. Но первые дни кормил обещаниями: все будет завтра, на следующей неделе, я их забрал – у меня в машине, я попал в больницу, машина с дверьми на штрафстоянке…

Антон Абросов (в телефонном разговоре):

До трех я не успел, потому что сейчас заканчиваю погрузку на улице Бабушкина, а потом еду загружаться в Озерцо, где ваша дверь. Поэтому я когда загружусь, это будет, наверное, часа четыре. Хотите – сегодня, хотите – завтра забирайте.

От предложения Александра самостоятельно забрать долгожданную дверь, предприниматель также отказывался, каждый раз придумывая новые отговорки.

Антон Абросов (в телефонном разговоре):

- Я вот ближе к двум вас наберу и сориентирую, когда нас ждать.

- Если у вас с машиной какой-то косяк, я мог бы забрать самостоятельно двери.

- Я помню про это.

Поняв, что «телефонное право» у нас не работает, Александр решил встретиться с неуловимым Абросовым. Благо, на сайте в Интернете был указан юридический адрес.

Дарья Грищук, корреспондент СТВ:

На официальном сайте индивидуального предпринимателя указана контактная информация и адрес, по которому любой желающий может заказать дверь. Однако эта информация не соответствует действительности. По адресу улица Кульман, 9, сектор 18, место 12 магазин отсутствует.

Понимая, что поиски зашли в тупик, Александр составил письменную претензию и отправил ее по юридическому адресу предпринимателя. Напрасно – ответа не последовало.

Молодого человека это не остановило. Он лично прибыл по месту жительства и регистрации неуловимого бизнесмена. И удивился. Заказ оформлял молодой человек по имени Антон, но официально предпринимателем числился его отец. Мужчина с понимаем выслушал жалобу на сына, но решить проблему отказался.

Александр Лекарствов:

По истечении срока я оформил предсудебную записку. Отдал отцу. В книгу замечаний и предложений тоже записал.

На запись в книге замечаний и предложений ИП Абросов не ответил. И только тогда наш герой отправился в общество по защите прав потребителей, где юристы разговаривают на сухом языке юриспруденции.

Юрий Перевозков, юрист:

В связи с тем, что ответчиком не были исполнены условия договора, ответа на претензию не последовало и требования потребителя остались без удовлетворения, наше общественное объединение подготовило исковое заявление и направило его в суд.

И в августе 2015 года состоялось судебное заседание, на которое ответчик Абросов не явился. Несмотря на это судом было вынесено заочное решение расторгнуть договор и выплатить Александру Лекарствову сумму по договору.

Однако предприниматель обжаловал это решение. Мол, на суд он не явился, потому что был не правильно уведомлен о заседании. На этом основании решение суда было отменено и назначено новое заседание. Смешно, но и на него ИП Абросов не явился.

Александр Лекарствов:

Он сказал, что где-то за день ему позвонил секретарь судьи. Он говорит: давайте, я завтра с деньгами приеду.

В очередной раз Александру Лекарствову продали мечту. Мечту, что завтра он вернет свои 5,5 млн. Ведь Абросов по телефону уверил судебного секретаря в своей готовности выплатить все – и сумму по договору, и неустойку, и моральный ущерб. Завтра.

Александр Лекарствов:

На завтра договорились. Он приехал. Естественно, денег у него не оказалось.

Тем не менее, Александр Лекарствов вновь поверил предпринимателю. И даже заключил с ним мирное соглашение. С обещанием, все вернуть. Завтра или через недельку.

Александр Лекарствов:

Через неделю он должен был рассчитаться, но так и не рассчитался. Пришлось дальше обращаться в суд, писать на принудительное исполнение решения. Вот, собственно, и все. По сей день денег так и не вернул.

Напоминаем, что все началось в середине июня прошлого года.

Потребитель прошел несколько судебных заседаний, провел неоднократные консультации с юристами и экспертами. Настрочил множество жалоб и претензий.

И везде Александр Лекарствов был прав – он не допустил ни одной потребительской ошибки. Но буква закона никак не трансформировалась в цифру – 5 млн 410 тыс.

Юрий Перевозков, юрист:

К сожалению, на сегодняшний день информация о том, поступили ли исполнительные листы в отдел принудительного исполнения, у нас нет, в вязи с чем будем выяснять, какого числа суд выписал исполнительные листы. И уже в последующем работать со службой судебных исполнителей.

В намерении Абросова добровольно вернуть деньги Александр сомневается. Святая простота: это можно было понять еще в конце июля 2015 года. Более того, предприниматель, ухмыляясь, заявляет, что вообще объявит себя банкротом и ничего не выплатит.

Судя по всему, к банкротству Антон Абросов готовится основательно: ведет разгульный образ жизни, гуляет по кабакам, по барам, фотки появляются. Надеемся, что это увидит не только Александр, но и судебный исполнитель.

Кстати, удивительно – но факт: ИП Абросов продолжает активно трудиться на предпринимательской ниве. Он по-прежнему с удовольствием принимает заказы. Исполняет ли он их – другой вопрос.

Может быть, история с нашим героем исключительная. Остальным везет больше? Попытаемся выяснить с вашей помощью.

Если кто-то из телезрителей однажды пострадал от предприимчивого ИП Абросова, просьба связаться с нами по телефонам: 8-017-290-66-00 и 8-029-1-600-700.

Кто знает, вдруг количество жертв станет угрожающим, и тогда рядовое потребительское дело вполне может стать уголовным. С красивой статьей – мошенничество.