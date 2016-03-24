Почему незрячие белорусы не могут себе позволить собаку-поводыря и как справляются с повседневными заботами?

Могу поспорить, что редкий эрудит знает автора выражения «один за всех, и все за одного». А ведь первым это сказал Гомер. Кстати, автор бессмертных «Илиады» и «Одиссеи» был абсолютно слепым. И его фраза имела далекое значение от того, которое имели в виду мушкетеры. Герой этого сюжета не мушкетер. И даже не гвардеец. Но в разведку лично я пошел бы с ним без раздумий.

Их мир состоит из звуков, запахов и тактильных ощущений. Инвалиды по зрению – каждый из них по-своему представляет свой город, дом, пейзаж за окном. И пока одни пеняют на судьбу, другие на собственном примере не устают доказывать, что яркая, динамичная жизнь в кромешной тьме не миф, а реальность.

Герой нашего сюжета работает на радио.

Павел Руденя, DJ радио:

Я работаю на нем 5 лет. Это хобби, это любимая работа. Это интересное общение со слушателями, с напарниками, с которыми работаешь. Они не видят во мне незрячего человека, мы общаемся наравне. Никто не ощущает, что у меня нет зрения. Потому что я даже в нашем офисе – моем любимом помещении – прыгаю через 3 ступеньки!

Для полного счастья Павлу не хватает собаки-поводыря, которая стала бы ему не только другом, но и глазами.

Однако цена вопроса – 20 тысяч долларов – сделала эту мечту несбыточной.

Павел Руденя, DJ радио:

Я знаю, что есть собаки, которые воспитываются и живут в подмосковном городе Купавна. Я бы очень хотел такую собаку, но знаю, что она очень дорого стоит.

Кстати, с точки зрения медицины, существуют неопровержимые аргументы в пользу общения собаки с человеком. Дружеский контакт с животным улучшает все показатели как психологического, так и физиологического здоровья. Однако четвероногий терапевт, поводырь и друг в нашей стране, как ни грустно признавать, скорее нонсенс. Такое популярное явление в Европе у нас не прижилось.

Алексей Болошенко, кинолог:

Подготовкой собак-поводырей в Беларуси не занимаются.

Во-первых, потому что нужна специальная сертификация, потому что от подготовки зависит жизнь человека. Я знаю людей, которые занимаются подготовкой собак, но это в Англии, России, но не в Беларуси.

Позиция кинолога вполне объяснима. Заниматься воспитание четвероногих проводников в нашей стране просто нерентабельно. В Республике Беларусь насчитывается 35 тысяч человек, которые являются инвалидами по зрению. По данным опроса, который проводился осенью прошлого года, иметь собаку-поводыря захотели лишь 35.

Михаил Антоненко, заместитель председателя товарищества инвалидов по зрению:

Стоимость подготовки собаки-проводника очень высокая. Содержание собаки-проводника тоже очень дорогое, то есть непосредственно для пользователя, для гражданина. И появление новых технологий, которые компенсируют часть проблем, связанных с отсутствием зрения, делают вопрос наличия собаки-проводника менее актуальным.

Аудиокниги, электронный Брайль, озвученная трость – ноу-хау, призванные сделать жизнь слепого человека проще.

Они впечатляют не только разнообразием, но и ценой. Штуки – в большинстве своем импортные. А вот белорусские производители радовать своими изобретениями не спешат. Наш герой относится к подобным вещам скептически. А испробовав несколько систем навигации Павел по-прежнему уверен: они не способны заменить глаза четвероногого напарника.

Павел Руденя, DJ радио:

Вообще, очень сложно. Малейший миллиметр, полмиллиметра не туда - и эта говорилка… На самом деле научиться можно… В чем минус этой программы? Допустим: через 20 метров поверните направо и пройдите столько-то там. А ничего, что через 20 метров повернешь направо, пройдешь там метров 50, и через 5 метров может быть разрыта яма в 5 метров.

Проблему недоработок системы уличной навигации признают и те, кому не нужно объяснять, насколько важно не закрывать глаза на проблемы незрячих. Самые важные вопросы – это перемещение на улице и пользование общественным транспортом. Однако в городе начинают класть тактильную тротуарную плитку. Также было принято решение устанавливать речевые информаторы. На транспорт около передней двери устанавливают датчик, а у незрячего находится пульт. Человек нажимает кнопку и слышит номер транспорта.

Клод Моне, Галилео Галилей, Луи Брайль. Несмотря на потерю зрения, эти люди смогли открыть миру глаза на свои возможности. Умноженная раз в 10, воля к жизни у незрячих сильных духом людей поражает и сейчас.

Национальная сборная Беларуси по мини-футболу среди слабовидящих 5 раз выигрывала планетарные первенства.

Александр Бобиков, DJ радио:

Если у человека есть стремление, то он может добиться чего угодно, на самом деле. Взять того же Пашу. Он не умеет сидеть на месте, он все время куда-то стремится, куда-то ездит, с кем-то разговаривает, постоянно договаривается, у него все есть. Слепой человек. Да, нет денег на собаку-поводыря. Хорошо. Это значит, человек с палочкой где-то идет, ты ему уступаешь дорогу, помогаешь, провожаешь. А у Паши эта палочка – плечо верного товарища.

Наш герой, не имея зрения, ориентируется в жизни получше некоторых зрячих. Он работает на радио, путешествует, имеет огромное количество друзей. Ему чужд инфантилизм и он не нуждается в гиперопеке. Он ценит жизнь, чего и всем нам желает.

Павел Руденя, DJ радио:

Я желаю людям доброты. Если кто случает нас с ограниченными возможностями, желаю, чтобы не впадали в депрессию, чтобы все было хорошо. И чтобы были такими веселыми и позитивными, как я.

Когда в следующий раз кто-то из вас, уважаемые телезрители, скажет, что жизнь тяжела, то позвольте спросить: по сравнению с чем или с кем? Если абсолютно слепой парень Павел Руденя живет в полном мраке, без надежды хоть когда-нибудь увидеть свою маму, сестру или хотя бы собаку, и при этом радуется каждому дню, живет с достоинством, то как же должно быть стыдно нам впадать в уныние от бытовых неурядиц и проблем?