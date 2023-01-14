Незваных гостей не бывает, или как колядовали в белорусской глубинке

Новости Беларуси. Вслед за шумными новогодними выходными и Рождеством приходит старый Новый год. По сути, это неофициальный народный праздник, дающий возможность окунуться в старину. К слову, старый Новый год, праздник, который образовался в результате расхождения юлианского и григорианского календарей, отмечают не только в нашей стране. Россия, Казахстан, Азербайджан и многие другие государства также в этот день отмечают Щедрый вечер. Каждая географическая территория имеет свои особенности и традиции праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Колядный плейлист и меню из белорусской глубинки – в репортаже Татьяны Сидоренко.

В это волшебное время новогодних праздников стать участником этнопредставления – дело привычное. Так активно щедровали еще наши прабабушки и прадедушки. Как и для чего в дом приходят ряженые, сегодня с интересом наблюдают представители молодого поколения.

Паявілася магчымасць пазнаёміцца з традыцыйнай культурай нашых продкаў, навучыцца, узнаць многа для сабе чаго. І каб перадаць гэта дзецям, моладзі нашай, беларускай.

Можно черпать информацию из источников в интернете, из книжных изданий, но когда традиции ты видишь воочию, оно тебя окрыляет, воодушевляет. И просто наши серые будни становятся яркими и красочными.

В это время, которое носит название Щедрый вечер, неожиданные гости могут посетить любой дом. Для хозяев – пожелания добра и здоровья, в ответ – улыбки и угощения. Как это было у наших предков, точно знают в Лидском доме ремесел и традиционной культуры. В центре по крупицам собрали обряд в единое большое представление.

Наталья Щелконогова, режиссер обрядов и праздников:

Калядоўшчыкі ўвасаблялі сабой продкаў, таму што ў гэты часы, як кажуць, адкрываецца партал, мяжа паміж тым светам і гэтым. І вось яны прыходзяць да нас пераапранутыя. Новы год прыносяць, мядзведзь прыносіць дабрабыт, жораў нешта заўсёды крадзе. Чаму прыкрываем мы цяпер? Каб Бога не гневіць. И, конечно, традиционные угощения, которыми славились столы наших предков. В колядном меню мясные яства, печеные яблоки, домашний сыр. Особое место главному блюду.

Ирина Дыдышко, методист лидского отдела ремесел и традиционной культуры:

У Шчодры вечар была шчодрая куцця, яна складалася з кашы, яе маглі складаць розныя крупы, у залежнасці ад мясцовасці. І гэтыя крупы напаўнялі па-багатаму: клалі мёд, разынкі, гарэхі, салодкай вадзічкай дапаўнялі. І яна ўзначальвала, стаяла ў главе стала.

Старый Новый год – время, которое особо ожидают молодые девушки. Ведь именно в эту магическую ночь можно при помощи гадания узнать будущее, привлечь в свою жизнь любовь и счастье.

Ирина Вашкевич, руководитель народного любительского кукольного театра лидского отдела ремесел и традиционной культуры:

Усе ведаюць пра жаночыя варожбы, як яны любілі на хлопцаў будучых варажыць. Напрыклад, бралі ночвы, туды клалі хустку і трэслі. Я чыя першая вываліцца, тая і замуж першая выйдзе. А яшчэ была і мужчынскія пра тое, якая дастанецца жонка гэтаму хлопцу. Для гэтага трэба былі капелюшы, і пад іх нейкія рэчы клалі. Напрыклад, калі там быў хлеб – будзе багатая жонка, калі люстэрка – будзе фанабэрыстая, важная, будзе грошы з цябе цягнуць, трэба будзе шмат на яе прыгажосць аддаваць капіталу. А калі нейкая лялька – тады с дзіцем возьме гэты хлопец сабе жонку. Вось такія былі цікавыя варожбы. Не меньшее внимание игровой программе. Здесь и батлейка, кукольный театр, и всеми любимые задания. Впервые гостям представили обряд «Яшчур». Своеобразное игровое действо привлекает внимание своей театральной начинкой.

Наталья Щелконогова:

Яшчур – гэта міфічная істота, і яна знаходзілася на арэхавым кусце, у лесе. Таму на калядным стале заўсёды стаялі гарэхі. І гэта незвычайна. Таму што гарэхі падвоены. У нас, беларусаў, ёсць спарышы, і гарэхі нібыта спарваюцца, набіраюць пару. Таму асабіста, каб выдаць дачку або жаніць сына, збіралі гарэхі. І іх ніхто не еў, пакуль не дазволяць. Гэта гульня прыйшла з даўніх часоў, язычаскіх. І таксама мае сакральны падтэкст, каб знайсці сабе пару.