Незрячий программист из Жлобина: Игра, которую я задумал, действительно коренным образом поменяет что-то в мире

Новости Беларуси. Герой следующего нашего репортажа — человек уникальный. 41-летний программист из Жлобина без малого двадцать лет создает сайты для различных компаний, при этом он никогда не видел, как выглядит конечный результат его работы.

Константину было всего 15, когда неудачная операция погрузила его в мир полной темноты.

Константин Халюков, программист:

Зрение потерял в позднем возрасте. Пошёл в спецшколу. Тогда, правда, казалось, что жизнь кончилась, ничего больше не хотелось.

Шрифт Брайля Константин так до конца и не освоил, вместо этого, благодаря счастливому случаю, выучил несколько языков программирования. Первый компьютер купил в середине девяностых, и это было началом новой жизни.

Монитор, как и мощная видеокарта, для него вещи абсолютно бесполезные. Всё общение с машиной на слух. Голосовой синтезатор позволяет Константину видеть виртуальный мир, который стал для него местом профессиональной самореализации. Сейчас создает сайт добрых дел для жителей белорусской столицы.

К сорока годам Константин помимо всего прочего воспитал сына, окончил медучилище, университет, пожил в полудесятке городов и при этом не забывает родной дом в центре Жлобина.

Людмила Халюкова, мама:

Я считаю, что мой сын большой оптимист. Я думаю, он чего-нибудь добьется. У него есть, желание, настойчивость и мечты.

А мечтает Константин Халюков ни много, ни мало о новом мире. О реальности, не просто адаптированной для незрячих, а о том, чтобы в ней у каждого были равные возможности вне зависимости от способности видеть.

Константин Халюков, программист:

Когда молодой, хочется все кардинально менять, под себя подстраивать, а сейчас больше ценишь разнообразие мира. Моя игра, которую я задумал, у меня большое желание вызывает, и она действительно коренным образом поменяет что-то в мире, сделает его для многих людей приятнее.

Для создания глобальной компьютерной игры у Константина уже есть целая команда: программисты, вебдизайнеры и сценаристы. Оригинальный стартап планирует презентовать в самое ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.