Незнакомки, которые могли бы быть близнецами: трогательная встреча (видео)

Нив Гини, Теренс Манзанга и Гарри Инглиш из Дублина недавно запустили проект «Близнецы-незнакомцы» (Twin Strangers), благодаря которому можно найти своего двойника всего за месяц.

Новости Ирландии. Ученые подсчитали: на каждого человека приходится примерно 7 людей во всем мире, которые похожи на него.

Двойник Нив – Карен. Как оказалось, обе девушки живут совсем близко друг от друга, примерно в часе езды на автомобиле.

И Нив, и Карен говорят, что похожи друг на друга гораздо больше, чем на родных братьев и сестер.

На днях Нив и Карен встретились вживую и еще раз поразились своему сходству.

Нив Гини:

Я нашла Карен благодаря социальной сети, и на этих выходных мы, наконец, встретились!

Не буду лукавить, мы обе очень волновались. Все время, пока мы общались, я не сводила с нее глаз. Некоторые выражения ее лица настолько напоминают мои, что часто про себя или вслух я восклицала: «Боже мой, да это же я!». Сложно сказать, сколько раз за тот вечер я произнесла фразу: «Как же это необычно!» Это по истине удивительно.