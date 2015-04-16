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Незнакомки, которые могли бы быть близнецами: трогательная встреча (видео)

16 апреля 2015 16:38
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Новости Ирландии. Ученые подсчитали: на каждого человека приходится примерно 7 людей во всем мире, которые похожи на него.

Нив Гини, Теренс Манзанга и Гарри Инглиш из Дублина недавно запустили проект «Близнецы-незнакомцы» (Twin Strangers), благодаря которому можно найти своего двойника всего за месяц.

Незнакомки, которые могли бы быть близнецами: трогательная встреча (видео)-1

Воспользовавшись этой программой, для начала, ребята нашли своих двойников. 

Незнакомки, которые могли бы быть близнецами: трогательная встреча (видео)-4

Двойник Нив – Карен. Как оказалось, обе девушки живут совсем близко друг от друга, примерно в часе езды на автомобиле. 

И Нив, и Карен говорят, что похожи друг на друга гораздо больше, чем на родных братьев и сестер.

На днях Нив и Карен встретились вживую и еще раз поразились своему сходству.

Нив Гини:
Я нашла Карен благодаря социальной сети, и на этих выходных мы, наконец, встретились!
Не буду лукавить, мы обе очень волновались. Все время, пока мы общались, я не сводила с нее глаз. Некоторые выражения ее лица настолько напоминают мои, что часто про себя или вслух я восклицала: «Боже мой, да это же я!». Сложно сказать, сколько раз за тот вечер я произнесла фразу: «Как же это необычно!» Это по истине удивительно.

Незнакомки, которые могли бы быть близнецами: трогательная встреча (видео)-7

Трио разработчиков запустило свой проект всего две недели назад в социальной сети Facebook, но молодые люди уже получили большое количество запросов на поиск двойников, сообщает Irish Mirror

# общество # Близнецы

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