Невидимый и нераспознаваемый: как в Беларуси выявляют «пронаркотики»

Новости Беларуси. Новый вид психотропов – так называемые «пронаркотики» обнаружили в одном из сопредельных с Беларусью государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принцип действия практически не оставляет шансов его распознать экспертам или, скажем, родителям трудного подростка. В 2015 дурман едва не ввезли в Австралию под видом средства для ухода за волосами, уже в 2016 году привет от наркодилеров добрался до Европы. И вот теперь он зафиксирован совсем близко от нашей страны. В Беларуси случаев распространения «умного» психотропа пока не выявляли, но готовы ли эксперты к подобной нарконовинке?

Почти невыговариваемое название, невидимый и не подпадающий ни под одно привычное представление наркотик. Вещество, которое можно смешать фактически с чем угодно. Принцип действия тем-то и сложен, что слишком прост: психотроп бросают, скажем, в бутылку с газировкой – и до дурманящего эффекта остается несколько часов.

Александр Неверо, начальник отдела исследования наркотиков Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Под воздействием желудочного сока данное вещество превращается в метилендиоксиметамфетамин, более известный как экстази. Данное вещество получило распространение на территории сопредельных с Беларусью государств. В связи с этим было принято решение о его внесении в республиканский перечень наркотиков.

Если так называемый «пронаркотик» все же попадет на территорию нашей страны, подтвердить или опровергнуть подозрения эксперты смогут уже минут за 40. Несмотря на то, что прецедентов пока не случилось, в Госкомитете судебных экспертиз технически хоть сегодня готовы выявить умную наркоразработку. Причем не только в минских лабораториях.

Николай Сасункевич, заместитель начальника главного управления специальных экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Аналогичным аналитическим оборудование оснащены, кроме центрального аппарата, подразделения всех областных и крупных районных центров. То есть если где-то в Мозырском районе произошло изъятие наркотических средств синетического производства, их не надо доставлять в Минск или Гомель. Но соль здесь не только в оборудовании. С 2013 белорусские эксперты изучают информсводки касаемо новых видов наркотиков, даже если речь о стране в тысячах километров.

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Наши специалисты ежесуточно мониторят информационное пространство, контактируют с коллегами за рубежом по поводу появления новых видов наркотических средств на территории других государств. Раньше этого никто не делал. По нашей инициативе в Республике Беларусь впервые на постсоветском пространстве создана система, когда оперативно, в течение нескольких суток вещество, обнаруженное нашими специалистами на территории другого государства, еще до появления в Республике Беларусь вносится в список запрещенных.