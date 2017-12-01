Прямой эфир

Невидимый и нераспознаваемый: как в Беларуси выявляют «пронаркотики»

01 декабря 2017 20:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новый вид психотропов – так называемые «пронаркотики» обнаружили в одном из сопредельных с Беларусью государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принцип действия практически не оставляет шансов его распознать экспертам или, скажем, родителям трудного подростка. В 2015 дурман едва не ввезли в Австралию под видом средства для ухода за волосами, уже в 2016 году привет от наркодилеров добрался до Европы. И вот теперь он зафиксирован совсем близко от нашей страны. В Беларуси случаев распространения «умного» психотропа пока не выявляли, но готовы ли эксперты к подобной нарконовинке?

Невидимый и нераспознаваемый: как в Беларуси выявляют «пронаркотики»-1

Почти невыговариваемое название, невидимый и не подпадающий ни под одно привычное представление наркотик. Вещество, которое можно смешать фактически с чем угодно. Принцип действия тем-то и сложен, что слишком прост: психотроп бросают, скажем, в бутылку с газировкой – и до дурманящего эффекта остается несколько часов.

Невидимый и нераспознаваемый: как в Беларуси выявляют «пронаркотики»-4

Александр Неверо, начальник отдела исследования наркотиков Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:
Под воздействием желудочного сока данное вещество превращается в метилендиоксиметамфетамин, более известный как экстази. Данное вещество получило распространение на территории сопредельных с Беларусью государств. В связи с этим было принято решение о его внесении в республиканский перечень наркотиков.

Невидимый и нераспознаваемый: как в Беларуси выявляют «пронаркотики»-7

Если так называемый «пронаркотик» все же попадет на территорию нашей страны, подтвердить или опровергнуть подозрения эксперты смогут уже минут за 40. Несмотря на то, что прецедентов пока не случилось, в Госкомитете судебных экспертиз технически хоть сегодня готовы выявить умную наркоразработку. Причем не только в минских лабораториях.

Невидимый и нераспознаваемый: как в Беларуси выявляют «пронаркотики»-10

Николай Сасункевич, заместитель начальника главного управления специальных экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:
Аналогичным аналитическим оборудование оснащены, кроме центрального аппарата, подразделения всех областных и крупных районных центров. То есть если где-то в Мозырском районе произошло изъятие наркотических средств синетического производства, их не надо доставлять в Минск или Гомель.

Но соль здесь не только в оборудовании. С 2013 белорусские эксперты изучают информсводки касаемо новых видов наркотиков, даже если речь о стране в тысячах километров.

Невидимый и нераспознаваемый: как в Беларуси выявляют «пронаркотики»-13

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:
Наши специалисты ежесуточно мониторят информационное пространство, контактируют с коллегами за рубежом по поводу появления новых видов наркотических средств на территории других государств. Раньше этого никто не делал. По нашей инициативе в Республике Беларусь впервые на постсоветском пространстве создана система, когда оперативно, в течение нескольких суток вещество, обнаруженное нашими специалистами на территории другого государства, еще до появления в Республике Беларусь вносится в список запрещенных.

Невидимый и нераспознаваемый: как в Беларуси выявляют «пронаркотики»-16

Результат такой предварительной атаки держится уже более трех лет. С 2014 года не было ни одного случая, чтобы на экспертизу к белорусским специалистам попадал наркотик, не внесенный в список запрещенных. А это для кого-то мера ответственности, а для кого-то и вопрос жизни.

# общество # Наркотики # Фотофакт # Андрей Швед # Александр Неверо # Ольга Осадчая # Николай Сасункевич

Другие новости рубрики

Все новости
Как могут наказать нанимателя за невыплату зарплаты?
01 декабря 2017 18:41

Как могут наказать нанимателя за невыплату зарплаты?

Успех создают люди: как Светлогорский завод сварочных электродов добился международного признания
01 декабря 2017 18:32

Успех создают люди: как Светлогорский завод сварочных электродов добился международного признания

Не платят зарплату: как доказать и поможет ли в этом переписка с нанимателем?
01 декабря 2017 18:28

Не платят зарплату: как доказать и поможет ли в этом переписка с нанимателем?