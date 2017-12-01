Успех создают люди: как Светлогорский завод сварочных электродов добился международного признания

Новости Беларуси. Сколько времени нужно, чтобы войти в клуб крупнейших производителей Европы, стать лидером на рынках Беларуси и СНГ, нарастить производство в 40 раз? Светлогорскому заводу сварочных электродов с момента создания производства понадобилось на все это меньше семи лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Успехи предприятия отметили на государственном уровне. Какими принципами руководствуются победители конкурса «Предприниматель года»?

Всего за семь лет объем производства Светлогорского завода сварочных электродов вырос с 50 до 2000 тонн в месяц, причем рынок требует все больших и больших объемов. При взгляде на результаты работы вспоминается расхожий эпитет «экономическое чудо». На самом же предприятии скромно называют это «правильной стратегией».

Максим Мендусь, директор ООО «Светлогорский завод сварочных электродов»:

Вообще мы считаем, что не продаем сварочные электроды как товар. Мы продаем продукт. Потому что в него входит в первую очередь наша готовая продукция – сварочные электроды, бесплатная доставка и, конечно, обслуживание и послегарантийный сервис.

Ставка на качество оправдалась: сегодня Светлогорский завод не только лидер белорусского рынка, но и один из крупнейших производителей электродов в Европе и СНГ (почти 90 % продукции – это чистый экспорт). Контроль качества предельно жесткий на каждом из этапов производства, начиная от сырья до готовой продукции.

Денис Скакалов, начальник ОТК ООО «Светлогорский завод сварочных электродов»:

Измеряем диаметр, эксцентричность покрытия, качество зачистки. Этот вид электрода может использоваться в судостроительстве.

Корпорация постоянно инвестирует в научные разработки, а продукция завода востребована в самых ответственных отраслях: от судостроения до объектов атомной энергетики и нефтяной отрасли.

Ирина Волошинова, главный технолог ООО «Светлогорский завод сварочных электродов»:

Наша продукция очень особенная из-за того, что в ней очень много наших собственных разработок, наших ноу-хау. Мы постоянно находимся в поиске новых решений.

Объем инвестиций на 2018 год – 2 миллиона долларов. Помимо прочего, это увеличит выпуск готовой продукции сразу на 30 %. В стратегических планах компании и строительство в Светлогорске нового завода по производству омедненной сварочной проволоки.