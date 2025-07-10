«Невероятно сильная конкуренция» – Амалия Сухан поделилась впечатлениями от участия в детском конкурсе «Витебск»

Ольга Бурлакова, ведущая: Давай честно, какой день для тебя был все-таки сложнее – первый или второй?

Амалия Сухан, представитель Беларуси на XXIII Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск»: На самом деле, наверное, был сложнее второй день, потому что это более лиричная песня [«Песня о далекой Родине» из кинофильма «17 мгновений весны» – прим. ред.]. Это песня, которую, самая важная цель – прожить, рассказать какую-то историю зрителям. Именно в этом заключалась вся вот такая сложность, помимо вокала, конечно.

Ольга Бурлакова:

Это невероятно взрослая песня действительно. Несмотря на то, что у тебя прекрасный актерский талант, я как профессионал, поверь, это могу оценить, но это очень тяжело. Не каждый взрослый может спеть такую песню. Ты какую-то отдачу от зала, членов жюри сразу почувствовала?

Амалия Сухан:

Конечно. Как только я выходила, уже чувствовала вот эти положительные эмоции. Конечно, никто не ожидал, какая будет песня. Никто не ожидал такого взрыва небольшого эмоционального.