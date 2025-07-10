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«Невероятно сильная конкуренция» – Амалия Сухан поделилась впечатлениями от участия в детском конкурсе «Витебск»

10 июля 2025 14:04
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Амалия Сухан, представитель Беларуси на XXIII Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск».

Ольга Бурлакова, ведущая:
Давай честно, какой день для тебя был все-таки сложнее – первый или второй?

«Невероятно сильная конкуренция» – Амалия Сухан поделилась впечатлениями от участия в детском конкурсе «Витебск»-2

Амалия Сухан, представитель Беларуси на XXIII Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск»:
На самом деле, наверное, был сложнее второй день, потому что это более лиричная песня [«Песня о далекой Родине» из кинофильма «17 мгновений весны» – прим. ред.]. Это песня, которую, самая важная цель – прожить, рассказать какую-то историю зрителям. Именно в этом заключалась вся вот такая сложность, помимо вокала, конечно.

«Невероятно сильная конкуренция» – Амалия Сухан поделилась впечатлениями от участия в детском конкурсе «Витебск»-4

Ольга Бурлакова:
Это невероятно взрослая песня действительно. Несмотря на то, что у тебя прекрасный актерский талант, я как профессионал, поверь, это могу оценить, но это очень тяжело. Не каждый взрослый может спеть такую песню. Ты какую-то отдачу от зала, членов жюри сразу почувствовала?

Амалия Сухан:
Конечно. Как только я выходила, уже чувствовала вот эти положительные эмоции. Конечно, никто не ожидал, какая будет песня. Никто не ожидал такого взрыва небольшого эмоционального.

Подробности в видео.

# Ольга Бурлакова # Славянский базар в Витебске # Белорусские исполнители

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