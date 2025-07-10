Пожароопасный сезон – в Минском районе продолжается мониторинг обстановки в лесных массивах
В центральном регионе продолжается мониторинг обстановки в лесных массивах. Ограничения сняты во всех районах. Однако сотрудники лесной охраны готовы оперативно реагировать на любые изменения. Особое внимание – профессиональным знаниям и действиям при возникновении и тушении пламени. Следят за ситуацией с помощью систем видеонаблюдения, работают и фотоловушки.
Подробнее Анастасия Близнюк.
Владимир Движкин тщательно изучает обстановку. В помощь специалисту – современная программа «Лесной страж». Система позволяет следить за состоянием угодий в режиме реального времени и оперативно реагировать на возгорания.
Обнаружен дым в квартале 133. Команду на выезд.
По полученному сигналу лесная охрана выезжает на место пожара. Стопроцентная готовность – в течение нескольких минут. Действия доведены до автоматизма. Регулярно проводятся и учебные тренировки.
Валентин Цвирко, начальник пожарно-химической станции Стародорожского опытного лесхоза:
Лесхоз готов полностью. Мы наблюдаем за возникновением пожара. У нас имеется 6 пожарных машин, 6 водителей и 6 бойцов. Плюс седьмая машина на гусеничном ходу для тушения пожара в болотистой местности.
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