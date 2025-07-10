Пожароопасный сезон – в Минском районе продолжается мониторинг обстановки в лесных массивах

В центральном регионе продолжается мониторинг обстановки в лесных массивах. Ограничения сняты во всех районах. Однако сотрудники лесной охраны готовы оперативно реагировать на любые изменения. Особое внимание – профессиональным знаниям и действиям при возникновении и тушении пламени. Следят за ситуацией с помощью систем видеонаблюдения, работают и фотоловушки.

Подробнее Анастасия Близнюк.

Владимир Движкин тщательно изучает обстановку. В помощь специалисту – современная программа «Лесной страж». Система позволяет следить за состоянием угодий в режиме реального времени и оперативно реагировать на возгорания.