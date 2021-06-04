«Нет вообще ни банкоматов, ни инфокиосков». Что обсуждали депутаты с рабочими в Могилёве?

Новости Беларуси. В ближайшие пять лет в стране построят 90 детских садов, дороги адаптируют для велодвижения, а некоторые садовые товарищества обретут статус населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой информацией поделились 4 июня депутаты Палаты представителей во время встречи с трудовыми коллективами Могилева. Одна из диалоговых площадок развернулась на базе автомобильного завода. Работников предприятия ознакомили с новыми законами.

Также здесь обсудили важные темы, которые звучали во время встречи Президента с парламентариями и членами Конституционной комиссии. Часть вопросов была связана с непростой внешнеполитической ситуацией.

Ольга Петрашова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Для наших людей очень важно, что глава нашего государства сегодня самоотверженно, мужественно отстаивает прежде всего суверенитет нашего госудаства, нашу независимость. Мы видим, что для людей очень важно, что, несмотря ни на какие тяжелые внешние условия, несмотря на пандемию, несмотря ни на что, у нас экономика не остановилась, а развивается. У нас предприятия функционируют. Люди сегодня дорожат своим рабочим местом.

Возможность озвучить свои вопросы и предложения была и у работников предприятия. Среди популярных тем – коммунальные и жилищные вопросы.

Александр Блюденов, модельщик Могилевского автомобильного завода имени С. М. Кирова холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»:

Эти встречи очень полезны и нужны, так как они помогают решать насущные вопросы, такие как банкоматы, которых нам не хватает. Я проживаю в районе Малая Боровка, и у нас их катастрофически нет вообще ни банкоматов, ни инфокиосков. Поднимаются вопросы по детским площадкам, которых не хватает, дорогам. Но нам пообещали все эти вопросы решить.

На Могилевском автомобильном заводе сегодня работают около 2 000 человек. За прошлый месяц темпы роста здесь составили 210 %. Чтобы справиться с возрастающим спросом, стальной цех работает в три смены. Значительную прибыль приносит предприятию и новый комплекс, где изготавливают узлы для железнодорожных грузовых вагонов.

Александр Монич, директор Могилевского автомобильного завода имени С. М. Кирова холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»:

За май было отгружено 1 000 колесных пар безбуксового узла, на июнь план стоит отгрузки 1 200 штук. Это для Беларуси уникальный цех, единственный в Беларуси по производству колесной пары, оси.