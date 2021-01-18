«Нет условий, но что мешает нам это делать». Молодая семья переехала в деревню и готова выпустить первый белорусский хамон

Новости Беларуси. Хамон по-белорусски. Начинающий фермер из-под Кобрина задался целью создать первый в Беларуси эксклюзивный мясной деликатес не хуже испанского. Два года назад молодая семья Алексея Романюка переехала из города в деревню и на дедовской земле начала свое дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как живет хозяйство на сотню голов и почему молодые люди местом для жизни наперекор трендам выбирают деревню? Репортаж Кристины Протосовицкой.

Алексей Романюк, фермер:

Один из первых подарков, что нам был, когда люди узнали, что мы переехали в деревню, – наш хороший друг подарил свинью. Как говорится, подложил свинью, и с этой свиньи у нас все начало закручиваться.

Первый кучерявый товарищ еще в дедовском сарае перевернул с ног на голову жизнь Алексея и Виктории. Возвращение на малую родину два года назад обещало стать триумфальным. Трехлетний сын Рома, хаски Лэйби и кот Мурка. Такой компанией городские жители «этажей» окунулись в деревенский быт. Поначалу даже не было дров – вспоминают ребята. А сегодня свое хозяйство на сотню голов – от овечек до свинок.

Явно выражено – готовятся к зиме. Летом шерсть у них намного короче. Зима приходит – начинаются завитушки. Вот они такие кучеряшки. Почти четыре десятка кучерявых поросят. Венгерские пуховые мангалицы прельщают фермеров своей неприхотливостью и сильным иммунитетом. Живут под открытым небом. Всего-то им нужно в холода забуриться в солому. А едят все подряд. Хозяева даже отправляют на выгул в лес: там они могут полакомиться желудями. Их еще называют пастушьими свиньями.

Это не комплексная свинина, которая идет для переработки. Именно если заниматься каким-то мясным деликатесом, эта идеально подходит порода.

Самое ценное у этой породы – мясо с низким содержанием холестерина. Именно такую свинину используют для испанского деликатеса. Алексей хочет повторить не столько сам хамон, сколько белорусский аналог – кумпяк. Рецепт наших прабабушек. Мясо выдерживается при определенной температуре. Как дорогое вино: чем дольше, тем ценнее. Вплоть до года.

Он нарезается тонкими ломтиками, подается под хорошее вино, под дыньку, под разные овощи.

Пока у семьи личное подсобное хозяйство. Но в планах – свое фермерское. Под названием «Наше – первое». Документы готовят, есть уже первые два гектара земли. Планы на весну – засеять так, чтобы не осталось и сантиметра.

Надо заходить, задавать вопросы, и будет решаться. Никто же к тебе не придет, не скажет, что вот вам земля – берите, делайте. Надо самим думать. Во всем мамин и папин помощник – маленький Рома. Несмотря на юный возраст, он знает, как заботиться о животных. Парень растет самостоятельным.

– А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

– Фермером.

– А почему?

– Потому что у нас есть свиньи.

– А ты их кормишь?

– Да?

– А чем их обычно кормишь?

– Картошкой. А еще здесь можно научить ребенка заботиться о животных и с трепетом относиться к земле.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Что для городских в диковинку, для деревенских – будни. Этому малышу всего несколько дней отроду. Мама отказалась от ягненка, поэтому его нужно кормить вот так – из соски строго по часам.

Прадед Алексея из здешних мест. Все дома при Польше были поделены между его сыновьями. Внук сегодня собирает свою малую родину и хочет вдохнуть в нее новую жизнь.

Мы когда переезжали, говорю: «Вика, Год малой родины». Наша родина здесь, мы здесь родились, выросли. Здесь я себя помню с самого детства. Да, нет комфорта, нет никаких условий. Ну а что мешает нам это делать, то есть создавать что-то? Надо брать и делать.

А недавно Виктория устроилась социальным работником. Трижды в неделю заботится о местных – уже официально. Близкие Надежды Николаевны живут далеко, а помогает здесь и сейчас, в это непростое время пандемии Виктория.

Надежда Крачко, жительница деревни Липово:

Теперь молодых таких нет. Веселей, потому что есть до кого дозваться. Скорую нужно – вызовет. Таблетки привезет, воды принесет, дров принесет. А мне уже 80. В будущем Алексей мечтает передать свое дело сыну. В юные годы и сам хлебнул заморских щей, поэтому сегодня твердо уверен в том, что делает.