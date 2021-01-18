Дело «Белгазпромбанка» передано в Генпрокуратуру. Подробности нашумевшей криминальной истории

Новости Беларуси. Уголовное дело в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка» передано в Генпрокуратуру для направления в суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно уже претендует на звание самого громкого экономического преступления в истории суверенной Беларуси. Восемь фигурантов, взятки на миллионы долларов и изощренная криминальная схема «отмывания» денег. Подробности банковских махинаций напомнит Ксения Худолей.

Фигурантов дела, прошумевшего на всю страну, задержали летом 2020-го. Экс-главе правления банка Виктору Бабарико и шестерым его заместителям предъявили серьезные обвинения – получение взяток и «отмывание» денег. Отвечать перед законом предстоит и партнеру по опасному бизнесу – учредителю нашумевшего «Активлизинга» Виктору Кобяку.

Ему вменяется дача взятки в крупном размере. Интересно, что все участники сложносплетенной криминальной паутины свою вину признали. Исключение – организатор преступного сценария Виктор Бабарико. «Следствие располагает неопровержимыми доказательствами». Новые подробности дела «Белгазпромбанка»

Это очные ставки экс-босса с когда-то подчиненными. Один за одним бывшие замы признавали свою вину и раскрывали новые подробности уголовной парадигмы. Кого, когда и зачем банковский руководитель Виктор Бабарико заставлял передавать «откаты» и брать взятки?

Компания «ПриватЛизинг», которая то и дело всплывает в признательных монологах – важное звено преступной цепи. Известно, что в 2006-м бизнес на предоставлении финансовых услуг решили построить предприниматели Алексей Геращенко и Андрей Харланович. Конкурировать на рынке лизинговых услуг было куда проще под крылом «своего» банка. Ведь успех торговли в рассрочку заключается в выгодных условиях кредитования. И такие условия «ПриватЛизингу» предложил Бабарико. За отдельную, нескромную плату.

Дмитрий Кузьмич, обвиняемый, заместитель председателя правления «Белгазпромбанка»:

Изначально распределение озвучивалось на первой встрече. 25 [процентов] – у Валерия Владимировича Селявко, 25 [процентов] – у Виктора Дмитриевича Бабарико и по 10 [процентов] – у остальных.

Алексей Задойко, обвиняемый, ранее первый заместитель председателя правления «Белгазпромбанка»:

Это были Добролет, Ильясюк, Шабан и Кузьмич. Четыре человека. И я пятый. Селявко информировал нас, что есть возможность заработать деньги. И эти деньги будут распределяться следующим образом: 25 % – Селявко, 25 % – Бабарико и всем остальным заместителям, в том числе и мне, по 10 %.

Деньги, полученные с «откатов», обвиняемые «отмывали» через фирмы-кошельки и офшорные юрисдикции. Это и мешало правоохранителям быстро вскрыть преступную схему. Предварительное расследование завершилось в конце 2020 года. В октябре материалы дела для ознакомления предъявили обвиняемым и их адвокатам. Известно, что все участники преступной схемы, за исключением Бабарико, согласились с обвинением и не требовали дополнительного расследования.