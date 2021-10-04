«Нет такого – взял, поперёк лавки положил, один раз отремонтировал». Как в БРСМ планируют способствовать воспитанию детей?

Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу «По существу» собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
На каком этапе вступает БРСМ? Семья, школа. Где находится БРСМ?
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Исторически так сложилось, что у нас всегда функционировали октябрята, пионерия и комсомол. На каждом из этих этапов должна идти конечная организация.
Кирилл Казаков:
А, может, это старое, советское, нам это не надо?
Александр Лукьянов:
Я бы так не торопился.
Кирилл Казаков:
Скауты американские. У них это надо, а у нас не надо.
Александр Лукьянов:
Там не стесняются навязывать какие-то вещи. Как было популярно одно время: нельзя учить любить Родину.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Дело в том, что там скаут-мастер, когда зачисляют в университет, меньше платишь и так далее.
Александр Лукьянов:
И Вера правильные моменты зацепила, что раньше исторически, когда Российская империя была, царь был наместник Бога на земле. Детей растили в этой парадигме, их учили и не только по отношению к царю, а ко всему живому. Не убей, не предай.
Игорь Марзалюк:
Я напомню про существование общеславянской организации «Сокол», она была военно-спортивная. И этот «Сокол», возникший в Чехии в знак протеста против германизации, в 19 столетии развивался практически у всех славянских народов, в том числе в Российской империи. Кстати, одна из самых ранних организаций «Сокола» в Беларуси была создана при могилевской гимназии. Там впервые были опубликованы белорусские правила игры в футбол, еще до революции.
Александр Лукьянов:
Другое дело, что во время Республиканского педсовета было озвучено, и этот родительский университет сейчас внедряется. У нас появился шестой день, когда можно родителям, учителям и школьникам провести время вместе.
Кирилл Казаков:
Но, по большому счету, эта история не работает. Это я вам практически могу сказать.
Александр Лукьянов:
Оно бы работало. И мне как руководителю организации хотелось бы этот процесс активизировать. Это классная история. Я, например, стараюсь в субботу провести время с дочкой. Именно активно, в спорте, показывая пример.
Кирилл Казаков:
Провести время с сыном, дочкой – вопросов нет. Но каким образом это все объединить на базе школы, какого-то клуба или поехать в воинскую часть?
Александр Лукьянов:
А это, я считаю, взаимодополняемые вещи. Школа – это храм, правильно глава государства говорит.
Алена Сырова, СТВ:
Как вы это видите? Рассуждать можно сколько угодно. Как видите вы? Какие шаги вы готовы предпринимать?
Александр Лукьянов:
Я считаю, что школа, прежде всего, – это база, на которую должны и общественные объединения работать, ведь там основное будущее, оно закладывается именно там.
Вера Широкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Чем мы были богаты, очень высокие пики были развития организации при определенных лидерах, когда мы вошли в исполнительные органы власти, приобрели членство. Важно, человек, который будет в организации, как бы мы ни говорили (породили иждивенцев и так далее), но это возможности. Когда организация будет давать возможности. Это, например, площадка, чтобы заявить о себе. Я выходец из БРСМ, мне организация дала возможности. И молодые люди должны четко чувствовать, что они нужны, востребованы и могут. Благодаря организации, выбиться в люди.
Кирилл Казаков:
Как благодаря организации вернуть человека идеологически на ту стезю, которую мы хотим?
Вера Широкая:
Мы очень долго говорили как. Нет такого – взял, поперек лавки положил, один раз отремонтировал. Это процесс. Должна проводиться работа с родителями в том числе.
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