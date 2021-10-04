«Нет такого – взял, поперёк лавки положил, один раз отремонтировал». Как в БРСМ планируют способствовать воспитанию детей?

Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу «По существу» собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok? Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

На каком этапе вступает БРСМ? Семья, школа. Где находится БРСМ?

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Исторически так сложилось, что у нас всегда функционировали октябрята, пионерия и комсомол. На каждом из этих этапов должна идти конечная организация. Кирилл Казаков:

А, может, это старое, советское, нам это не надо? Александр Лукьянов:

Я бы так не торопился. Кирилл Казаков:

Скауты американские. У них это надо, а у нас не надо. Александр Лукьянов:

Там не стесняются навязывать какие-то вещи. Как было популярно одно время: нельзя учить любить Родину.