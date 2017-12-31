Нет лучшего подарка, чем счастливые глаза и улыбки на лицах детей. Как в Беларуси прошла акция «Наши дети»

Новости Беларуси. Праздник добра и волшебства. Акция «Наши дети» прошагала по всей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они делились своими новогодними мечтами...

Елизавета Лавор:

Я очень хочу встретиться с Ани Лорак.

Полина Юргевич:

У меня есть желание, чтобы у меня появился новый щенок. …а иногда терялись в догадках и признавались, что дома есть практически все.

Алексей Волков:

Не, велосипед у меня есть. Искренне верили в новогодние чудеса...

Мария Шатило:

Моя огромная мечта детства – играть в мюзиклах, операх.

Алина Русак:

Хорошо выступить на соревнованиях. ...и с не меньшей искренностью и непосредственностью рассказывали о том, как готовились к Главной елке страны.

Илья Олехнович:

Морально, выбирал костюм. Но еще до этого акция «Наши дети», акция с акцентом на добрые дела и волшебство, прошагала по всем регионам и порадовала по меньшей мере 15 тысяч ребят.

Еще пару месяцев назад Женя и Арсений не думали, что этот Новый год будут встречать не дома. Здесь же стараются сделать все, чтобы сохранить домашнее тепло. Седьмой столичный детский дом не даром называется «Семь Я». Даже живут ребята в настоящих квартирах. Но, несмотря на это, по семейной атмосфере скучают. Нашей съемочной группе признаются: в письмах Деду Морозу возвращение домой – главное желание. А потом добавят: поучаствовать в записи очень хотели, ведь после телевизионного дебюта родители ими уж точно будут гордиться.

Евгений Шевнин, воспитанник детского дома №7 «Семь Я» Минска:

Приятно было, даже как-то не волновался. На неделе постучался праздник и в эти окна. Ожиданием Нового года ребята живут давно, сами ставили сказку «Щелкунчик», долго репетировали и очень волновались, понравится ли их спектакль гостям. Такие искренние и теплые пожелания, душевные подарки. Даже тем, кто в 2017 году получил самый важный «маленький сюрприз».

Сладости и настольные игры в подарок на Новый год получили и два десятка детей социально-педагогического центра Московского района. Центр особый, многопрофильный. По статистике почти половина малышей из центра возвращаются в свои семьи к биологическим родителям. Всю неделю здесь царило новогоднее волшебство.

А это тоже новогодний подарок. Со средневековым колоритом для двух с половиной сотен ребят. Талантливых и одаренных, прилежных учеников, победителей олимпиад и творческих фестивалей, активистов, подающих надежды спортсменов. Предновогодние дни – пора сюрпризов, неожиданных подарков и случайных встреч. Во многом поэтому решили начать новую праздничную традицию и пригласить во Дворец Независимости тех, кто совсем скоро начнет писать историю страны. С наступающим праздником ребят поздравил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Будьте такими красивыми, талантливыми, умными, каковыми вы являетесь теперь. Счастья вам, хорошего настроения, веселитесь от души и сделайте так, чтобы эта страничка в вашей жизни осталась надолго.

Анастасия Иванникова, СТВ:

А это Главная елка страны. По традиции, именно она становится своеобразной кульминацией акции «Наши дети». Сюда приехали 2500 ребят со всех регионов страны. Каждый из них уверен: если загадать желание под этой елкой, оно обязательно сбудется. Она так беззаботно кружилась в красивом ярком платье и в то же время так по-взрослому рассуждала: главное – не материальные ценности. Теплоту и заботу не купишь ни за какие деньги. И это в свои-то 12 лет. В Минск Ксения Данченко приехала из Речицкого района.

Ксения Данченко:

Мы в Гомель ехали, выбирали это платье, чтобы все было ОК. И ведь такие как Ксюша, молодое поколение может сберечь и приумножить сегодняшние достижения. В преддверии такого светлого праздника Александр Лукашенко признается, что, собираясь на эту предновогоднюю встречу, вспоминал свои детские годы.

Александр Лукашенко:

Вы, конечно, погружены в разного рода гаджеты и прочие компьютеры. Знаете, это неизбежность для человека. Но вам бы я посоветовал почаще отрываться от компьютеров, гаджетов, бывать на свежем воздухе, видеть все, что происходит вокруг не только через интернет, а невооруженным глазом. Так вы будете богаче.

Глава государства пожелал маленьким зрителям сохранить веру в добро, чистоту души и искреннее отношение к людям, а также исполнения всех желаний. Ребята посмотрели новогоднее представление и познакомились с Дедом Морозом. Не ушли и без новогодних подарков от Президента.

И ведь из года в год все больше белорусов спешат творить добро, подключаясь к новогодней акции. Ведь для ощущения праздника порой нужно всего лишь внимание. Не сомневаются в этом и здесь. За все время супруги из Кличева воспитали 43 ребенка – своих и приемных. Причем, детей никогда не разделяли на родных и чужих.