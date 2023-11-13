Несвижский замок планирует перенять опыт казахских коллег в организации инклюзивной среды. О том, как еще музейные структуры СНГ намерены развивать сотрудничество, говорили на первой тематической международной конференции стран Содружества, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Гостей встречал несвижский историко-культурный музей-заповедник. Обсудить новейшие методики и проекты сюда приехали почти полсотни участников. В их числе спикеры из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и России. Детально обсудили внедрение современных технологий в музейное дело, рассмотрели вопросы развития культурной среды в разных странах.

Дмитрий Ященко, директор Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

Как показал опыт первого дня работы, очень полезные решения благодаря тому, что будут сделаны определенные выводы из этих докладов, могут последовать в работе многих музейных учреждений на пространстве СНГ. Есть очень много интересных моментов. Одно из направлений, которое активно развивается в нашем учреждении, нашем музее, это инклюзивная среда. Очень хороший опыт казахских коллег в этом направлении мы в самое ближайшее время возьмем на вооружение.

Елена Титова, директор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства (Россия):

Обмен опытом в таком формате раскрывает большие очень возможности. Можно обсудить, задать вопросы, поделиться тем, что нужно донести. Поскольку сегодня мир развивается очень быстро, и музейное дело тоже не стоит на месте.