Несъедобных не бывает – можно съесть, но один раз. Какие незнакомые грибы можно собирать?

Новости Беларуси. Азарт тихой охоты, лайфхаки грибного промысла и суеверия. Можно ли заработать на дарах леса? Где искать грибные места? Как проходят поисковые операции и что делать, если вы заблудились? О возможностях и опасностях грибного сезона рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Наша цель – лисички, но немного освоившись в лесу, начинаешь обращать внимание и на другие грибы. Их здесь очень много, но какие же можно брать? Мухомор – понятное дело, отличит каждый. Но вот остальные… У благородных грибов есть как самозванцы, ложные ядовитые клоны, так и съедобные собратья.

Прямая ножка. Боровик пузатый, а у него более темная.

Яна Шипко, корреспондент:

Чтобы не докучать вам лишними вопросами, я перед тем, как идти в лес, подготовилась. Скачала шпаргалку для дилетантов. Это приложение якобы должно помогать распознавать, съедобен гриб или нет. Давайте проверим, как оно работает. «У каждого своя техника». Семья грибников рассказала главные секреты тихой охоты – подробности здесь.

Ольга Белоглазова, грибник:

В народе он называется моховик. Съедобный гриб. Его точно так же едят слизни, червяки и люди, конечно же.

– Поехали дальше. Сыроежка сине-желтая, есть такой вариант.

– Совершенно верно.

– Стробилюрус съедобный. Олений гриб.

– Скорее всего, его называют оленьим грибом.

– Съедобный гриб. В сушеном виде очень пахучий, хорошо добавлять в салаты. Где любят расти и что приготовить из ярко-оранжевых грибов? Рассказываем самое интересное о лисичках – читайте далее.

– Мицена колпаковидная. Он разрешил нам есть поганку.

– Есть такие страшные грибы, которые мы не берем и даже не знаем, что это, но могут быть и съедобные. Но гриб, который мы не знаем, мы никогда не берем.

– Как вы говорили, несъедобных не бывает.

– Не бывает. Можно съесть, но только один раз.

Вывод: не уверен – не бери, хотя грибы еще те мастера маскировки. Например, в просторечье зонтик из семейства шампиньонных, кстати, вида устрашающего. Но опытный грибник никогда не пройдет мимо, ведь это настоящий деликатес.

– А это знаменитые зонтики.

– Тот случай, когда не по одежке встречают. Он очень вкусный.

– Да, очень вкусный. Раскрываются, они еще недозрелые. Когда раскрываются, похожи по вкусу на жареную рыбу.