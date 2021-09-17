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Несъедобных не бывает – можно съесть, но один раз. Какие незнакомые грибы можно собирать?

17 сентября 2021 12:47
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Новости Беларуси. Азарт тихой охоты, лайфхаки грибного промысла и суеверия. Можно ли заработать на дарах леса? Где искать грибные места? Как проходят поисковые операции и что делать, если вы заблудились? О возможностях и опасностях грибного сезона рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Несъедобных не бывает – можно съесть, но один раз. Какие незнакомые грибы можно собирать?-1

Наша цель – лисички, но немного освоившись в лесу, начинаешь обращать внимание и на другие грибы. Их здесь очень много, но какие же можно брать? Мухомор – понятное дело, отличит каждый. Но вот остальные… У благородных грибов есть как самозванцы, ложные ядовитые клоны, так и съедобные собратья.

Несъедобных не бывает – можно съесть, но один раз. Какие незнакомые грибы можно собирать?-3

Прямая ножка. Боровик пузатый, а у него более темная.

Несъедобных не бывает – можно съесть, но один раз. Какие незнакомые грибы можно собирать?-5

Яна Шипко, корреспондент:
Чтобы не докучать вам лишними вопросами, я перед тем, как идти в лес, подготовилась. Скачала шпаргалку для дилетантов. Это приложение якобы должно помогать распознавать, съедобен гриб или нет. Давайте проверим, как оно работает.

«У каждого своя техника». Семья грибников рассказала главные секреты тихой охоты – подробности здесь.

Несъедобных не бывает – можно съесть, но один раз. Какие незнакомые грибы можно собирать?-7

Ольга Белоглазова, грибник: 
В народе он называется моховик. Съедобный гриб. Его точно так же едят слизни, червяки и люди, конечно же.

Несъедобных не бывает – можно съесть, но один раз. Какие незнакомые грибы можно собирать?-9

Поехали дальше. Сыроежка сине-желтая, есть такой вариант.
Совершенно верно.

Несъедобных не бывает – можно съесть, но один раз. Какие незнакомые грибы можно собирать?-11

Стробилюрус съедобный. Олений гриб.
– Скорее всего, его называют оленьим грибом.
– Съедобный гриб. В сушеном виде очень пахучий, хорошо добавлять в салаты.

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Несъедобных не бывает – можно съесть, но один раз. Какие незнакомые грибы можно собирать?-13

– Мицена колпаковидная. Он разрешил нам есть поганку.
– Есть такие страшные грибы, которые мы не берем и даже не знаем, что это, но могут быть и съедобные. Но гриб, который мы не знаем, мы никогда не берем.
– Как вы говорили, несъедобных не бывает.
– Не бывает. Можно съесть, но только один раз.

Несъедобных не бывает – можно съесть, но один раз. Какие незнакомые грибы можно собирать?-15

Вывод: не уверен – не бери, хотя грибы еще те мастера маскировки. Например, в просторечье зонтик из семейства шампиньонных, кстати, вида устрашающего. Но опытный грибник никогда не пройдет мимо, ведь это настоящий деликатес.

Несъедобных не бывает – можно съесть, но один раз. Какие незнакомые грибы можно собирать?-17

А это знаменитые зонтики.
Тот случай, когда не по одежке встречают. Он очень вкусный.
Да, очень вкусный. Раскрываются, они еще недозрелые. Когда раскрываются, похожи по вкусу на жареную рыбу.

Несъедобных не бывает – можно съесть, но один раз. Какие незнакомые грибы можно собирать?-19

Ольга Белоглазова:
Однажды тут работал бригадир, и он принес целое ведро таких грибов. Они уже распущенные были. Я говорю: что это твой муж каких-то поганок набрал? Говорит, я не лезу, не знаю, что набрал. Но потом, когда мы их попробовали, какие они вкусные. Под водичкой счищается эта шелуха, режется на квадратики, и в кляре. Объедение.

# Грибы # Яна Шипко

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