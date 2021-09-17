Несъедобных не бывает – можно съесть, но один раз. Какие незнакомые грибы можно собирать?
Новости Беларуси. Азарт тихой охоты, лайфхаки грибного промысла и суеверия. Можно ли заработать на дарах леса? Где искать грибные места? Как проходят поисковые операции и что делать, если вы заблудились? О возможностях и опасностях грибного сезона рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Наша цель – лисички, но немного освоившись в лесу, начинаешь обращать внимание и на другие грибы. Их здесь очень много, но какие же можно брать? Мухомор – понятное дело, отличит каждый. Но вот остальные… У благородных грибов есть как самозванцы, ложные ядовитые клоны, так и съедобные собратья.
Прямая ножка. Боровик пузатый, а у него более темная.
Яна Шипко, корреспондент:
Чтобы не докучать вам лишними вопросами, я перед тем, как идти в лес, подготовилась. Скачала шпаргалку для дилетантов. Это приложение якобы должно помогать распознавать, съедобен гриб или нет. Давайте проверим, как оно работает.
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Ольга Белоглазова, грибник:
В народе он называется моховик. Съедобный гриб. Его точно так же едят слизни, червяки и люди, конечно же.
– Поехали дальше. Сыроежка сине-желтая, есть такой вариант.
– Совершенно верно.
– Стробилюрус съедобный. Олений гриб.
– Скорее всего, его называют оленьим грибом.
– Съедобный гриб. В сушеном виде очень пахучий, хорошо добавлять в салаты.
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– Мицена колпаковидная. Он разрешил нам есть поганку.
– Есть такие страшные грибы, которые мы не берем и даже не знаем, что это, но могут быть и съедобные. Но гриб, который мы не знаем, мы никогда не берем.
– Как вы говорили, несъедобных не бывает.
– Не бывает. Можно съесть, но только один раз.
Вывод: не уверен – не бери, хотя грибы еще те мастера маскировки. Например, в просторечье зонтик из семейства шампиньонных, кстати, вида устрашающего. Но опытный грибник никогда не пройдет мимо, ведь это настоящий деликатес.
– А это знаменитые зонтики.
– Тот случай, когда не по одежке встречают. Он очень вкусный.
– Да, очень вкусный. Раскрываются, они еще недозрелые. Когда раскрываются, похожи по вкусу на жареную рыбу.
Ольга Белоглазова:
Однажды тут работал бригадир, и он принес целое ведро таких грибов. Они уже распущенные были. Я говорю: что это твой муж каких-то поганок набрал? Говорит, я не лезу, не знаю, что набрал. Но потом, когда мы их попробовали, какие они вкусные. Под водичкой счищается эта шелуха, режется на квадратики, и в кляре. Объедение.