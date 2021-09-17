«Мы не можем совершить ошибку, от этого зависят судьбы людей». Судебные эксперты приняли присягу в Минске

Новости Беларуси. Преданные своему делу. В День народного единства состоялась торжественная присяга офицеров Государственного комитета судебных экспертиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония прошла 17 сентября в музее истории Великой Отечественной войны. Больше 20 лейтенантов юстиции поклялись верно служить своей стране и белорусам.

За плечами у каждого уже есть небольшой опыт. За пару месяцев они успели свои знания применить на практике.

Среди молодых специалистов замечены и девушки. Свою благородную и почетную профессию, многие признались, выбирали заранее и, что самое важное, осознанно.

Виктория Толочко, эксперт Октябрьского МРО ГКСЭ по Минску:

Обучалась в учреждении образования Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь, на следственно-экспертном факультете, четыре года. За это время на моей кафедре, кафедра судебно-криминалистических экспертиз, меня многому обучили. И я очень рада тому, что сейчас на практике все свои знания, какие-то умения, и навыки буду какие-то новые приобретать, что-то осваивать, что-то совершенствовать, применять и тем самым оказывать помощь людям. В принципе, в чем и заключается наша основная задача – Государственного комитета судебных экспертиз.

Виталий Кострица, эксперт Новополоцкого МРО ГКСЭ Беларуси:

Во-первых, как и для каждого сотрудника, важное качество – это мужество. Также надо иметь определенный объем навыков работы, опять же, со следами, потому что мы не можем совершить ошибку на месте происшествия, потому что от этого зависят судьбы людей. Также еще одним качеством является внимательность. Потому что, опять же, на каждом своем происшествии, а каждое происшествие – это как бы определенный свой мир, мы ищем определенные следы, которые могут в дальнейшем повлечь раскрытие того или иного преступления.