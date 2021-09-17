Прямой эфир

Игорь Сергеенко в День народного единства: «Новых свершений и побед нашей стране»

17 сентября 2021 12:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Могилеве дождь не помешал праздничным торжествам. Под звуки живого оркестра здесь дали старт движению по новой дороге-дублеру, которая соединит улицу Космонавтов и микрорайон Спутник-2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко в День народного единства: «Новых свершений и побед нашей стране»-1

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Пришли люди разных поколений, разного возраста по зову сердца, которые болеют за Беларусь, нашу страну, желают ей только процветания. Поэтому я поздравляю и могилевчан, и всех жителей Беларуси с новым государственным праздником. Новых свершений и побед нашей стране.

Жители предложили назвать Проспектом 17 сентября. В Могилёве открыли новую трассу – читайте далее.

# Год народного единства # общество # Игорь Сергеенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы не можем совершить ошибку, от этого зависят судьбы людей». Судебные эксперты приняли присягу в Минске
17 сентября 2021 11:23

«Мы не можем совершить ошибку, от этого зависят судьбы людей». Судебные эксперты приняли присягу в Минске

Лукашенко в Душанбе: «Вакцина должна стать всеобщим общественным благом, доступным каждому»
17 сентября 2021 10:56

Лукашенко в Душанбе: «Вакцина должна стать всеобщим общественным благом, доступным каждому»

«Мы сохранили то, что живёт в сердце». Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём народного единства
17 сентября 2021 10:21

«Мы сохранили то, что живёт в сердце». Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём народного единства