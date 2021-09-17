Игорь Сергеенко в День народного единства: «Новых свершений и побед нашей стране»

Новости Беларуси. В Могилеве дождь не помешал праздничным торжествам. Под звуки живого оркестра здесь дали старт движению по новой дороге-дублеру, которая соединит улицу Космонавтов и микрорайон Спутник-2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Пришли люди разных поколений, разного возраста по зову сердца, которые болеют за Беларусь, нашу страну, желают ей только процветания. Поэтому я поздравляю и могилевчан, и всех жителей Беларуси с новым государственным праздником. Новых свершений и побед нашей стране.