Жители предложили назвать Проспектом 17 сентября. В Могилёве открыли новую трассу

Новости Беларуси. В Могилеве дождь не помешал праздничным торжествам. Под звуки живого оркестра здесь дали старт движению по новой дороге-дублеру, которая соединит улицу Космонавтов и микрорайон Спутник-2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маршрут в городе долгожданный. Это первая очередь большого проекта и первая в Могилеве бетонная дорога, созданная по современным технологиям. Она позволит существенно разгрузить центральные улицы города, на которых в час пик образуются пробки. Кстати, жители Могилева предложили назвать новую трассу Проспектом 17 сентября.

На карте Могилева появится еще один адрес. Безымянной площади возле лечебно-диагностического центра присвоено имя «Площадь единства». 17 сентября здесь открыли памятный знак в виде василька с белорусским орнаментом. И с первых минут возле нового арт-объекта выстроилась очередь желающих сделать селфи.

Надо знать только одно. Пока мы едины, никто нас никогда в жизни не победит.

Очень радостно, красочно, положительные эмоции. Бурно встречал народ открытие этого праздника. Мы рады, что этот день существует. Это день единства всего нашего народа.

Могилевчан ждет насыщенная программа: пешая экскурсия по городу, высадка яблоневого сада, товарищеская встреча команд по мини-футболу и праздничный концерт.