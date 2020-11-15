Протестный марш 15 ноября в Минске. С корреспондентом Азарёнком несколько раз пытались завязать драку

Новости Беларуси. Очередной протестный марш прошел 15 ноября в столице. И хоть он был немногочисленным, но зато крайне агрессивным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

На правоохранителей лились угрозы, оскорбления и проклятия. Перекрывали дороги, провоцировали, не давали работать тем журналистам, которые им не нравятся. Тем не менее правоохранители держали ситуацию под контролем.

Евгений Поболовец:

К этому времени людей на улицах практически не осталось. А обычные минчане вновь вынуждены были терпеть отсутствие нормального проезда и неработающее метро. Стоит отметить, что в обществе от этих хождений накопилась огромная усталость. Люди устали от того, что стало небезопасно ходить по улицам, устали от угроз, криков, хамства и оскорблений. Устали от перебоев с общественным транспортом и невозможности нормально провести выходные. Все чаще на линию 102 поступают звонки с просьбой к правоохранителям окончательно навести порядок на улицах белорусской столицы.