Протестный марш 15 ноября в Минске. С корреспондентом Азарёнком несколько раз пытались завязать драку

Новости Беларуси. Очередной протестный марш прошел 15 ноября в столице. И хоть он был немногочисленным, но зато крайне агрессивным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
На правоохранителей лились угрозы, оскорбления и проклятия. Перекрывали дороги, провоцировали, не давали работать тем журналистам, которые им не нравятся. Тем не менее правоохранители держали ситуацию под контролем.
Евгений Поболовец:
К этому времени людей на улицах практически не осталось. А обычные минчане вновь вынуждены были терпеть отсутствие нормального проезда и неработающее метро.
Стоит отметить, что в обществе от этих хождений накопилась огромная усталость. Люди устали от того, что стало небезопасно ходить по улицам, устали от угроз, криков, хамства и оскорблений. Устали от перебоев с общественным транспортом и невозможности нормально провести выходные.
Все чаще на линию 102 поступают звонки с просьбой к правоохранителям окончательно навести порядок на улицах белорусской столицы.
Евгений Поболовец:
И ни о каком мирном протесте речь давно не идет. Радикалы в Telegram-каналах призывают протестующих к дракам и нападениям.
Сегодня агрессивно настроенные люди активно мешали работе нашей съемочной группы. Журналиста СТВ Григория Азаренка неоднократно оскорбляли. Несколько раз пытались завязать драку.