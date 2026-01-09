Медведев: международные отношения с начала года превратились в бедлам

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу удара по Украине ракетным комплексом «Орешник», назвав международную обстановку хаотичной и подчеркнув необходимость жестких действий со стороны Москвы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он сравнил оппонентов с «опасными психами», которые могут быть остановлены только силой.

В Минобороны РФ уточнили, что удар в ночь на 9 января стал ответом на попытку Киева нанести удар по резиденции Владимира Путина в Новгородской области в конце декабря.

Фото: kremlin.ru