Александр Хорошевич о роли «Поезда Победы»: позволит воспринять то горе не только по учебникам

Новости Беларуси. На оршанском железнодорожном вокзале 14 июня встречали «Поезд Победы». Сюда он прибыл из Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении двух дней экспозиция на колесах будет открыта для посетителей. Только 14 июня с ней ознакомятся около тысячи человек. «Поезд Победы» – это современный музей, который состоит из 12 вагонов, 9 из них экспозиционные. В них рассказывается о судьбах и героизме тех, кто ковал для нас Великую Победу. «Они говорят спасибо и они в восторге». На железнодорожном вокзале в Орше встретили «Поезд Победы»

Александр Хорошевич, начальник Минского отделения БЖД:

Такие вот выставочные комплексы-поезда как нельзя красочно позволят им воспринять и не только по учебникам и в образах представлять, но и ощутить, дотронуться, прочувствовать ту атмосферу, ту сложность, то горе, которые тогда присутствовали. Чтобы показать молодёжи, какие годы были наши. Ветераны войны – о значении «Поезда Победы»