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ИКАО 28 июня рассмотрит промежуточный доклад по борту Ryanair

28 июня 2021 06:28
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Совет Международной организации гражданской авиации 28 июня приступит к рассмотрению рабочего документа по инциденту с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 мая самолет, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе.

ИКАО 28 июня рассмотрит промежуточный доклад по борту Ryanair-1

Накануне промежуточный доклад ИКАО получил Департамент по авиации Минтранса Беларуси. В заключении отмечено, что для завершения расследования все еще требуется дополнительная поддержка. И секретариат продолжит обращаться к государствам и организациям, вовлеченным в этот инцидент.

«Информацию получаем из Twitter ICAO». Артём Сикорский рассказал о расследовании инцидента с Ryanair

ИКАО 28 июня рассмотрит промежуточный доклад по борту Ryanair-4

От Беларуси в ИКАО было направлено 52 документа, аудио- и видеоматериалы. Департамент по авиации продолжает тесно взаимодействовать с международной организацией.

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

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