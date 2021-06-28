ИКАО 28 июня рассмотрит промежуточный доклад по борту Ryanair

Совет Международной организации гражданской авиации 28 июня приступит к рассмотрению рабочего документа по инциденту с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 мая самолет, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе.

Накануне промежуточный доклад ИКАО получил Департамент по авиации Минтранса Беларуси. В заключении отмечено, что для завершения расследования все еще требуется дополнительная поддержка. И секретариат продолжит обращаться к государствам и организациям, вовлеченным в этот инцидент.

«Информацию получаем из Twitter ICAO». Артём Сикорский рассказал о расследовании инцидента с Ryanair