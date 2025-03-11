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Весенний вкус моря. Ярмарка морских деликатесов открылась в Минске

11 марта 2025 18:42
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Отличная возможность разнообразить свой весенний стол появилась у жителей и гостей Минска. Возле ДК железнодорожников открылась ярмарка рыбы северных морей.

Весенний вкус моря. Ярмарка морских деликатесов открылась в Минске-2

С первых часов работы у оранжевой палатки наблюдается ажиотаж, выстраиваются огромные очереди. Здесь же можно продегустировать морепродукты и выбрать деликатес по вкусу. А на витринах представлен широкий ассортимент с Дальнего Востока: от свежей икры и консервов до цельных кусков рыбы.

Весенний вкус моря. Ярмарка морских деликатесов открылась в Минске-4

Ольга Борноволокова, продавец-консультант:
Все приготовлено на ольхе без добавления жидкого дыма. Привезли красную икорку, рыбку холодного, горячего копчения. Рыбка имеется красная, белая, жирная, менее жирная. Полезна взрослым людям, пожилым людям, ну и спортсменам. Будем рады видеть гостей и жителей города Минска. 

Весенний вкус моря. Ярмарка морских деликатесов открылась в Минске-6

Мария Борноволокова, продавец-консультант:
Уважаемые гости, приглашаем вас на нашу выставку. Мы вас очень ждем. 

Оранжевая палатка с морскими деликатесами будет работать с 10 утра до 7 вечера, ежедневно – по 23 марта.

*На правах рекламы.

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