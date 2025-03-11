Лазуткин рассказал, почему Украина согласилась на 30-дневное перемирие с Россией

Григорий Азаренок, СТВ: Приходят новости из Эр-Рияда. Украина выражает готовность принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, утверждает глава офиса Зеленского Ермак. Следующее сообщение. США возобновляют предоставление Украине военной помощи и передачу разведданных, следует из заявления по итогам переговоров в Саудовской Аравии. Что это все значит? Итак, Украина говорит: мы готовы 30 дней не воевать. Прекращение огня. США в ответ на это предоставляют ей военную помощь и разведданные.

Андрей Лазуткин, политолог:

Ранее был озвучен американский план, который за время прекращения огня предполагает перевыборы. Желательно, как я понимаю, перевыборы без Зеленского, о чем Трамп несколько раз говорил. То есть прекращение огня на 30 дней, видимо, дается для того, чтобы начать подготовку к выборам. Только ради этого. Почему они поставляют оружие? Ну, это изначально было условие Трампа: я поставляю вам оружие, только если вы начинаете переговорный процесс. Они хотели и оружие, и ничего не начинать, но так не получилось, из-за этого был конфликт в Вашингтоне. Ну, посмотрим. Что такое Курская операция, например, для них? Это возможность сегодня заморозить фронт по линии какой-то определенной. Потому что пока войска находились украинские в Курске, эта заморозка была невозможной. Сегодня то, что их начали бить в Курской области, это тоже может говорить о том, что был такой, ну, не договорняк, наверное, но совпадение интересов. То есть американцы не давали им дальнобойные ракеты, не давали им целеуказания спутниковые. Данные разведки – это не про то, что там Путин в Кремле говорит. Это про то, где находятся районы ПВО, куда бить западными ракетами.

То есть они лишили разведки вот эту группировку в Судже и теперь ее выбивают. А когда ее выбьют, ну, возможно, Россия пойдет на такие условия остановки огня. Потому что Путин, я думаю, тоже хочет эту войну как-то завершать. Другой вопрос, что просто сама по себе остановка огня – это еще далеко не заключение мира. В данном случае что это будет происходить? Они отступят на какие-то преграды, на рубежи, на водные какие-то естественные преграды, на высоты, там будет строиться все равно линия обороны, оружие пойдет туда американское, и дальше они таким образом укрепят уже какую-то более-менее эшелонированную оборону по югу, по востоку. Это будет некой гарантией того, что бои не возобновятся быстро.

Григорий Азаренок:

Но режим прекращения огня должен кто-то гарантировать при этом всегда.

Андрей Лазуткин:

Ну, надо понимать, что мы не знаем пока позиции России. Это шли переговоры США и Украины. То есть Украина показала, что она готова что-то выполнять. Дальше должны пройти переговоры уже Трампа с Путиным, либо уровень ниже какой-то. Но если уже там будет получено какое-то согласие, тогда можно говорить о том, что Трамп что-то там пообещал и гарантировал. Посмотрим. Была информация о том, что встреча готовится России и США, и вот там уже будет заявлена официальная российская позиция.