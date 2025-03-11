Для будущих виртуозов! Рояли с «Марафона единства» передали колледжам в Минске и Могилёве

Сыграть на роялях, у которых пусть небольшая, но уже очень яркая концертная история. 11 марта сразу двум старейшим учреждениям образования в сфере культуры – колледжам в Минске и Могилеве передали музыкальные инструменты, которые были задействованы на «Марафоне единства». Рояли вместе с творческой командой общественно-культурной акции объехали всю Беларусь и уже пропустили через себя ноты и мелодии любимых композиций, таких как «Молитва» Владимира Мулявина, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Музыкальные инструменты в колледжах встречали по-особому торжественно. Первые аккорды на роялях доверили лучшим учащимся – лауреатам международных и республиканских конкурсов. Доступ к ним получат все дети. На инструменте будут музицировать ребята, у которых большое творческое будущее. В Могилеве под рояль создали музыкальную гостиную, здесь будущие артисты будут репетировать, готовиться к концертам и конкурсам. О подарках, благодаря которым зазвучат новые имена в искусстве, – Анна Гордеева.

В дуэте этот рояль звучал на самых больших концертных площадках Беларуси, объединив сердца сотен тысяч белорусов в рамках замечательной общественно-культурной акции «Марафон единства». За инструментом – Николай Лукашенко и его музыкальный педагог Елена Осташкина-Мысливчик. Композиция «Сузорье» – авторское произведение, которое не оставило равнодушными зрителей концертов. Рояли с глубоким звучанием – результат труда белорусских мастеров. Созданные под брендом «Беларусь», который возродили по поручению главы государства, были призваны служить музыкальным талантам республики.

Николай Лукашенко:

Рояли – это очень качественная и очень сложная вещь, очень сложная конструкция, которую создать и произвести под силу только талантливому народу. Поэтому это подчеркивает талант белорусов еще раз. А теперь на этих роялях будет расти новое поколение музыкантов из академии музыки и других специализированных учреждений.

Колледж имени Глинки воспитал выдающиеся в белорусском искусстве личности. Здесь учились автор государственного гимна Нестор Соколовский, известный композитор Владимир Оловников, Михаил Финберг, Владимир Громов. Созвездие талантов пополняют юные дарования. Сегодня в их распоряжении появился по-своему уникальный инструмент.

Александр Щекович, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Рояли перевозились из города в город в соответствии с тем графиком, который был утвержден, где проходил «Марафон единства». Хранение его было обеспечено, поверьте, на достойном уровне. Вы видите, в каком состоянии находятся наши рояли, хотя они очень много, тысячи километров проехали. В тот момент, когда проводился «Марафон единства», эти рояли хранились в Дворце Республики. Мы их разместили после мероприятия в двух наших дворцах и принимали решение о том, где же эти рояли будут размещаться в дальнейшем, чтобы они приносили пользу. Не просто были выставочными, а приносили свою пользу.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

Этот инструмент, я думаю, займет свое очень достойное место в обоих учебных заведениях, и в Минске в колледже имени Глинки, и в Могилеве в колледже искусств. На них будут учиться будущие виртуозы фортепианного искусства.