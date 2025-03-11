Беларусь продолжит укреплять южное направление границы
Обстановка вдоль белорусских рубежей остается напряженной. Силовики регулярно пресекают разного рода провокации в отношении нашей страны. Для гарантии национальной безопасности укрепляют и инфраструктуру вдоль государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На белорусско-украинском участке открыли новый комплекс пограничной заставы «Наровля». Его строительство стало очередным качественным этапом в совершенствовании системы охраны государства.
Они охраняют крайне сложный участок государственной границы – более 60 километров по территории Полесского радиационно-экологического заповедника, включая 30 отселенных деревень. Экстремальные условия требуют предельной бдительности.
Николай Салтыков, старший инспектор пограничной заставы «Наровля»:
Эффективно у нас используются быстроразвертываемые сигнализационные комплексы, датчики. Машины наши оснащены системой вентиляции воздуха, поэтому в машине мы дышим чистым воздухом. Выходя уже на улицу, надеваем респираторы и уже действуем по обстановке.
Часть границы в этих местах проходит по глади Припяти. Есть и заболоченные участки. Поэтому в арсенале наровлянских пограничников много транспорта высокой проходимости и особого снаряжения.
Анна Корольчук, корреспондент:
Военнослужащие прошли курс специальной подготовки по службе на территории радиационного загрязнения. Пограничные наряды усилены беспилотниками и тепловизорами, чтобы дистанционно контролировать окружающую обстановку.
Для безопасности на охранной территории бойцы используют средства индивидуальной защиты и передвижную радиометрическую лабораторию.
Максим Жуковский, начальник службы радиационной, химической и биологической защиты Мозырского пограничного отряда:
Спектрометр излучения человека предназначен для измерения активности гамма-радионуклидов в организме, такие как цезий-137 и 134, а также внутреннее облучение военнослужащих. Время, занимаемое на проверку, на исследование, составляет не более одной минуты.
Подразделение достаточно молодое. К охране границы приступило в 2018 году и сначала дислоцировалось в здании Наровлянской передвижной механизированной колонны. Строительство нового комплекса начали зимой 2023 года благодаря государственной инвестиционной программе.
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