Беларусь продолжит укреплять южное направление границы

Обстановка вдоль белорусских рубежей остается напряженной. Силовики регулярно пресекают разного рода провокации в отношении нашей страны. Для гарантии национальной безопасности укрепляют и инфраструктуру вдоль государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Салтыков, старший инспектор пограничной заставы «Наровля»: Эффективно у нас используются быстроразвертываемые сигнализационные комплексы, датчики. Машины наши оснащены системой вентиляции воздуха, поэтому в машине мы дышим чистым воздухом. Выходя уже на улицу, надеваем респираторы и уже действуем по обстановке.

Часть границы в этих местах проходит по глади Припяти. Есть и заболоченные участки. Поэтому в арсенале наровлянских пограничников много транспорта высокой проходимости и особого снаряжения.

Анна Корольчук, корреспондент: Военнослужащие прошли курс специальной подготовки по службе на территории радиационного загрязнения. Пограничные наряды усилены беспилотниками и тепловизорами, чтобы дистанционно контролировать окружающую обстановку.

Максим Жуковский, начальник службы радиационной, химической и биологической защиты Мозырского пограничного отряда:

Спектрометр излучения человека предназначен для измерения активности гамма-радионуклидов в организме, такие как цезий-137 и 134, а также внутреннее облучение военнослужащих. Время, занимаемое на проверку, на исследование, составляет не более одной минуты.

Подразделение достаточно молодое. К охране границы приступило в 2018 году и сначала дислоцировалось в здании Наровлянской передвижной механизированной колонны. Строительство нового комплекса начали зимой 2023 года благодаря государственной инвестиционной программе.