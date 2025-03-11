Стартовал финальный этап «Золотой шайбы» среди хоккеистов 11-13 лет

Стартовал финальный этап турнира на призы Президента Беларуси «Золотая шайба» среди ребят 11-13 лет. Борьбу за кубок ведут хоккеисты дивизиона А, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В решающий раунд вышли семь команд. Две из них из Минска. 11 марта на «Чижовка-Арене» прошли три встречи. В первом матче техническую победу над «Витебском» одержал столичный «Партизан».

Сергей Тронь, тренер команды «Партизан» (Минск):

Есть экземпляры, которые занимались, а некоторые только начинают свой путь. Еще человека два по три месяца катаются. Для каждого свой чемпионат по-своему хорош. Кто-то стремится к более высоким целям, кто-то в другом чемпионате участвует. Но дети довольны, хотят с желанием выходить и побеждать.

Дмитрий Бутылин, игрок команды «Партизан» (Минск):

Мы старались, каждый матч играли, выкладывались до полных сил. Главное – участие, не победа, чтобы у меня был опыт на играх.

Победители этой возрастной группы определятся 14 марта. Затем эстафету примут хоккеисты дивизиона Б. Это команды из городов, в которых нет крытых ледовых арен. Все финальные поединки будут сыграны до конца марта.