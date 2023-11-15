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В минской школе загорелся электрощиток. Справился с огнём учитель физкультуры

15 ноября 2023 15:42
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Новости Беларуси. В 142-й минской школе произошло короткое замыкание в электрощите, сработала система оповещения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В минской школе загорелся электрощиток. Справился с огнём учитель физкультуры-1

В подразделения МЧС информация об инциденте поступила через систему передачи извещений о ЧП «Молния». Из здания были эвакуированы более 500 человек. Из них свыше 470 – учащиеся. Пострадавших нет. Возгорание потушил учитель физкультуры при помощи порошкового огнетушителя.

В минской школе загорелся электрощиток. Справился с огнём учитель физкультуры-4

Сергей Антоневич, учитель физкультуры и здоровья средней школы № 142:
Не считаю себя героем, я выполнял свой долг. Произошел большой хлопок где-то на этаже ниже. Я спустился на второй этаж, проходя мимо этого щитка, обратил внимание, что был большой огонь. Подбежал к огнетушителю, который стоял за дверью, начал тушить. Детки наши эвакуировались, моя задача была открыть окна, чтобы как-то проветрить, и потом тоже эвакуироваться. Детки наши научены, мы каждый год проходим эвакуацию.

В минской школе загорелся электрощиток. Справился с огнём учитель физкультуры-7

В Минске с начала года произошло боле 1 700 пожаров, в которых погибли более двух десятков человек. Поэтому представители МЧС активно проводят профилактическую работу. Например, с 20 по 24 ноября будет организована акция по предупреждению пожаров.

# Пожар в Минске # общество # Фотофакт

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