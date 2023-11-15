В минской школе загорелся электрощиток. Справился с огнём учитель физкультуры

Новости Беларуси. В 142-й минской школе произошло короткое замыкание в электрощите, сработала система оповещения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В подразделения МЧС информация об инциденте поступила через систему передачи извещений о ЧП «Молния». Из здания были эвакуированы более 500 человек. Из них свыше 470 – учащиеся. Пострадавших нет. Возгорание потушил учитель физкультуры при помощи порошкового огнетушителя.

Сергей Антоневич, учитель физкультуры и здоровья средней школы № 142:

Не считаю себя героем, я выполнял свой долг. Произошел большой хлопок где-то на этаже ниже. Я спустился на второй этаж, проходя мимо этого щитка, обратил внимание, что был большой огонь. Подбежал к огнетушителю, который стоял за дверью, начал тушить. Детки наши эвакуировались, моя задача была открыть окна, чтобы как-то проветрить, и потом тоже эвакуироваться. Детки наши научены, мы каждый год проходим эвакуацию.